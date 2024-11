Osvojite Citroën C3 MAX Turbo 100 S&S BVM6 crvene boje u našem nagradnom natječaju Kuglolov i odvezite se u novu godinu sa stilom

Novi C3 MAX Turbo 100 S&S BVM6 već na prvu osvaja srca vozača svojom kombinacijom praktičnosti, stila i inovacija. On nije samo automobil, već član obitelji koji vozačima i putnicima nudi udobnost, prostranost i fenomenalan dojam na cesti. U Kuglolovu koji je prošle godine zabavio i usrećio mnoge, ove godine kao glavna nagrada pojavljuje se upravo novi C3 MAX Turbo 100 S&S BVM6 crvene boje.

Ove godine najveći nagradni natječaj u kojem možete osvojiti vrijedne nagrade, Kuglolov počinje od 2. prosinca i traje do 31. prosinca. Stoga posebno pratite naše kanale i skupljajte kuglice kojima ćete okititi svoje virtualno drvce. Kuglice možete prikupljati preko TV-a i digitalnih ekrana u raznim programima i emisijama, kao i na svim našim portalima.

Citroën C3 Foto: PR

Kako osvojiti C3 MAX Turbo 100 S&S BVM6 crvene boje u Kuglolovu?

Nemojte propustiti priliku i sudjelovati u našem nagradnom natječaju Kuglolov jer C3 MAX Turbo 100 S&S BVM6 crvene boje nije samo automobil već i pravi partner na putovanju. Dovoljno je skenirati QR kod u aplikaciji DNEVNIK.hr i svakodnevno dodati što više kuglica na bor, a mi ćemo našega najvjernijeg pratitelja koji ih je skupio najviše nagraditi limenim ljubimcem C3 MAX Turbo 100 S&S BVM6 crvene boje.

Ovog Božića, možda baš vi postanete vlasnik savršenog gradskog automobila koji spaja stil, udobnost i tehnologiju – novi Citroën C3! Svestran i inovativan, ovaj automobil idealan je suputnik za gradske ulice i otvorene ceste, čineći svaku vožnju užitkom. Vizualno se novi C3 stiče svojim jedinstvenim dizajnom koji ga izdvaja među vozilima iste klase, a automobil izaziva pozornost gdje god da se pojavi. Sa svojom kombinacijom stila, udobnosti i praktičnosti, ovaj SUV pruža vozačima iskustvo koje će ih potaknuti da istraže nove horizonte i uživaju u svakom trenutku vožnje.

Citroën C3 Foto: PR

S novim ovjesom Citroën Advanced Comfort® i dodatno poboljšanim sjedalima Advanced Comfort®, svaki kilometar postaje udobna i opuštajuća vožnja. Inovativni Citroën Head-Up Display omogućuje prikaz ključnih informacija na dohvat pogleda, dok kompaktnost i okretnost osiguravaju lako parkiranje i manevriranje u gradu, čak i tijekom blagdanske vreve.

Za one koji žele spoj ekološke osviještenosti i praktičnosti, novi C3 dostupan je i u 100% električnoj verziji s dometom do 326 km te mogućnošću brzog punjenja od 20% do 80% za samo 26 minuta. Bez obzira na odabir, svaki C3 dolazi s francuskim šarmom i opcijama personalizacije kako bi odražavao vaš stil i osobnost.

Citroën C3 Foto: PR

Uz povišenu odignutost od tla i izgled inspiriran SUV-ovima, ulazak i izlazak iz automobila nikada nije bio jednostavniji – idealno za sve prilike, od svakodnevnih obaveza do prazničnih izleta. Novi Citroën C3 donosi revoluciju u urbanu mobilnost s naglaskom na komfor i praktičnost, savršen za dinamičan stil života.

Ovog Božića, Citroën C3 može biti vaš saveznik u svakodnevnim avanturama ili dar nakon uspješnog Kuglolova koji će vam nekome uljepšati godinu. Jer blagdani su stvoreni za iznenađenja koja ostavljaju bez daha – baš kao novi Citroën C3.

Za testne vožnje i više informacija posjetite najbližeg Citroën partnera ili saznajte više na www.citroen.hr.