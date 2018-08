Pravomoćno osuđeni gospićki poduzetnik Joso Mraović, poznatiji po nadimku “lički Tuđman”, koji je odslužio 20 mjeseci zatvorske kazne zbog silovanja Amerikanke Ilishe Jarrett, nekadašnje košarkašice Gospića, javio se lokalnom HDZ-u kako bi aktivirao članstvo.

Slučaj Jose Mraovića 2005. godine izazvao je veliku pozornost javnosti, pogotovo zbog obrazloženja presude gospićkog suca Branka Milanovića koji je u prvom suđenju oslobodio Mraovića.

Sudac je u tom obrazloženju naveo kako nasilno guranje prsta u anus ne treba shvatiti kao silovanje te da je to zapravo istovjetno rukovanju, zbog čega je poslije i nastao termin “ličko rukovanje”.

Vrhovni sud je tu presudu ukinuo te vratio slučaj na sud u Rijeku, gdje je za bludne radnje istovjetne silovanju Mraović dobio tri godine zatvora. Vrhovni sud smanjio mu je kaznu na dvije godine, a na kraju je iz zatvora izašao četiri mjeseca ranije.

Mraović je bio član HDZ-a od 90-ih godina. Na pitanje Jutarnjeg lista je li Mraović prije dva mjeseca ponovno primljen u HDZ, Ivan Radošević povjerenik gospićkog HDZ-a je rekao: ''Mraović se ponovno htio aktivirati, zvao je i htio provjeriti svoj status u stranci. Njegova temeljna organizacija Bilaj odobrila mu je da se aktivira i ponovno je u bazi članstva'', rekao je Radošević.

Inače, postupak ponovnog učlanjenja ide tako da to najprije treba odobriti temeljni Mraovićev ogranak, a potom i šef gradskog HDZ-a, u ovom slučaju povjerenik Ivan Radošević. Na upit vidi li što sporno u tome da ponovo aktiviraju članstvo osuđenom silovatelju, Radošević je rekao: ''Ne bih to komentirao, kao ni presudu. Molim vas za razumijevanje. To je bilo prije nego što sam ja postao povjerenik''.

Radošević nije bio voljan odgovoriti ni na pitanje štete li takve stvari HDZ-u.