Tjedan nastavljamo u sličnom tonu - ostaje nam vruće, uz više vlage bit će i sparno, a osim toga na kopnu i dalje barem djelomice sunčano, no nestabilno. Stoga, poslijepodne su mogući i lokalni pljuskovi, a prema kraju tjedna ipak će biti rjeđi.

Na zapadu će biti nešto više oblaka, a uz slab vjetar na kopnu može biti i magle. Na Jadranu će prevladavati sunčano, a puhat će slab do umjeren burin. Jutaranja temperatura na kopnu od 15 do 21, a uz obalu između 20 i 25 stupnjeva.

U nastavku dana ostaje djelomice sunčano, a i dalje će biti povremenih lokalnih nestabilnosti. Puhat će slab vjetar, a temperatura oko 30 stupnjeva.

Vruće i sparno će biti i na istoku, temperatura ovdje do najviše 31 stupanj, osim toga djelomice sunčano, ali i nestabilno pa će i ovdje biti pljuskova.

Uz lokalno jači razvoj oblaka pljuskova će povremeno biti i u gorju te unutrašnjosti Istre, a na Jadranu sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura u gorju od 24 do 28, uz obalu i do 32 stupnja.

U Dalmaciji većinom vedro, poneki pljusak moguć je uglavnom u zagori. Uz slab do umjeren vjetar, temperatura oko 33 stupnja.

Uz ove temperature zraka, ali i mora osvježenje od vrućina je najbolje potražiti na našim plažama.

UV indeks će u utorak biti uglavnom visok, zaštita je i dalje potrebna, ali sunce je sada ipak manje štetno nego u srcu sezone.

Na kopnu idućih dana barem djelomice sunčano i dalje uz pljuskove koji će ipak biti rijeđi prema kraju tjedna. Temperatura ostaje bez promjene.

Uz obalu će prevladavati sunčano, u petak nešto nestabilnije pa će pljuskova biti uglavnom na sjevernom dijelu. Temperatura i ovdje bez promjene.