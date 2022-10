Osmisliti alternativu klasičnim grickalicama koju će ponuditi svojoj djeci bila je misao vodilja poduzetnice Martine Gilje, koja je najprije osmislila, a potom ručno izradila grickalice od nutritivno bogatih sastojaka. Njezina djeca, devetogodišnji Borna i trogodišnja Ema, motivirala su, po struci nutricionisticu, Martinu za poslovni pothvat.

Ova poduzetnica, koja je odmalena radila u vrtu smještenom uz obiteljsku kuću, kaže kako je oduvijek davala važnost zdravim namirnicama. ''Nakon srednje škole hrana i prehrana bile su logičan slijed čime ću se baviti u životu. Tako sam upisala prehrambeno biotehnološki fakultet'', objašnjava Martina.

Entuzijastično je pristupila studiranju, kuhanju i ostalim obvezama, no po završetku fakulteta nije sve bilo tako sjajno. Nije mogla naći posao u struci te joj je prvi bio u srodnoj industriji, farmaceutskoj. ''To nije bio posao mojih snova. Radila sam, ali sam tražila dalje'', priznaje. Međutim, na tom je poslu ipak pronašla nešto vrijedno, supruga, koji se u nju zaljubio na prvi pogled.

Martina Gilja sa suprugom Josipom (Foto: Nova TV)

Vezu su okrunili brakom, a ubrzo je na svijet došao sin Borna, za kojeg supružnici Gilja kažu da im je promijenio i uljepšao život. Uz njega su prilagođavali svoje vrijeme, raspored, ali i prehranu. Kada je mališan počeo jesti krutu hranu, željeli su da okuša izvorne okuse namirnice. ''Tu mi je uvelike pomogla i moja struka. Bez obzira na neke smjernice što dijete smije, a što ne smije jesti, pogotovo u ranim počecima, znala sam da želim da jede i maslinovo ulje i svježe voće i povrće'', kaže Martina. To je predstavljalo izazov jer su mnoge namirnice imale skrivene šećere ili aditive, no ujedno ju je potaknulo na pripravak vlastitih obroka. Od kruščića preko palačinki i grisina, Martina je ponovno otkrivala svoju zatomljenu ljubav prema onome čime se doista želi baviti u životu.

Spletom okolnosti napustila je posao u farmaciji te se u potpunosti usmjerila na zdravu prehranu. Počela je održavati radionice, koje su se pokazale uspješnima, a to ju je potaknulo na ozbiljnije razmišljanje o sljedećem velikom pothvatu – otvaranju vlastite tvrtke, a time i proizvodnje.

Međutim, za to su bili potrebni provjereni recepti, do kojih je uz podršku supruga dolazila metodom pokušaja i pogreške. ''Grisina je bilo i u posudici u kojoj držimo četkice za zube, a brašna je bilo na svakom koraku'', prisjeća se Martinin suprug Josip simpatičnih početaka. Naposljetku su uspjeli dobiti sjajne recepture, koje su nakon odobrenja bližnjih postale spremne za tržište. Kako bi zaokružili viziju, ušteđevinu su uložili u otvaranje tvrtke Nutri Kulti.

Nutri Kulti grickalice (Foto: Nova TV)

Njihovi su proizvodi ručno rađeni u punom smislu te riječi. Svaki štapić grisina, loptica za keks ili pločica za snack posebno se važu, oblikuju i slažu. Ovi proizvodi sadrže orašaste plodove, sjemenke, kokosovo ili maslinovo ulje, pirovo brašno te zobene pahuljice. Šećer zamjenjuje med, a ne sadržavaju jaja ni mlijeko. Na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina zainteresirani mogu pronaći četiri proizvoda Nutri Kulti. To su dvije vrste grisina Pirove frulice, s dodatkom kurkume odnosno ekstra djevičanskog maslinova ulja, kolač zanimljivog naziva Zobene bombice te hrskavi snack 1000 sjemenki.

Ove ukusne grickalice od prirodnih sastojaka najprije su se mogle kupiti u trgovinama zdrave prehrane, no Martina je željela podići poslovanje na višu razinu, što je i razlog prijave u projekt Startaj Hrvatska. ''Vrijeme je za neke nove poslovne i osobne izazove'', najavljivala je ova ambiciozna poduzetnica. Na audiciji je sjajno predstavila svoj brend Nutri Kulti te je time osigurala daljnji prolaz, što je značilo i posjet SPAR-ova Odjela kontrole i kvalitete. ''Mislili smo da neće biti nikakvih problema, ali to baš i nije bilo tako'', ovom bi se Martininom rečenicom mogao opisati taj susret.

Vremena za žaljenje nije bilo te je Martina sa svojim timom prionula poslu. Radni dan trajao im je od deset do 15 sati jer proizvodnja nije stajala, no na kraju se trud isplatio. Martina je pozvana u SPAR Hrvatska na još jedan razgovor.

''Vaš proizvod govori jednu priču, a vaša proizvodnja drugu'', započeo je Helmut Fenzl, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska. Priznao je kako su, s obzirom na Martinino zvanje nutricionistice, od nje očekivali više, međutim pohvalio je okus proizvoda. Ova je poduzetnica pažljivo slušala naputke, a Fenzl je dodao: ''SPAR se zalaže za nutritivno bogatu prehranu i za nove, zdrave, ali ukusne ideje. Ono što nam se ne sviđa i nikako ne možemo dozvoliti je...'' U tom je trenutku napetost bila velika, a Martina je ispod glasa upitala: ''Što?'' Na to je predsjednik Uprave SPAR Hrvatska nastavio: ''... da naši kupci nemaju priliku isprobati vaše grickalice.'' Martina se radosno osmjehnula te službeno ušla u projekt Startaj Hrvatska.

SPAR je naručio 11 tisuća komada Nutri Kulti grickalica (Foto: Nova TV)

Puna pozitivne energije, ali i velikih očekivanja vratila se poslu, no bila je svjesna kako je pred njom još jedan vrlo važan sastanak, onaj u kojem će čuti svoju prvu veliku narudžbu. U skladištu SPAR Hrvatska dočekala ju je Žana Lovrić, Direktorica nabave prehrane & NF1 SPAR Hrvatska. Lovrić je najprije je pohvalila slogan brenda Nutri Kulti ''Osmišljeno stručno, napravljeno ručno'', koji aludira na Martininu struku nutricionistice te trud prilikom priprave proizvoda. Potom je Martinu upitala hoće li u proizvodnju uključiti strojeve ako dođe do velikih narudžbi. Ova je poduzetnica ustrajno odgovorila kako su nova zaposlenja jedina promjena do koje može doći. Dodatan par ruku definitivno će trebati jer je SPAR Hrvatska naručio čak 11 tisuća komada proizvoda Nutri Kulti. Martininoj sreći nije bilo kraja.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Samo jedan proizvod postat će Hrvatski HIT-proizvod 2022. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i SPAR trgovina diljem Hrvatske.

