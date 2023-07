Oporba nakon Milanovićeva govora: "Vrijeme je da sjednu i riješe taj problem"

Dotaknuo se Milanović u svome govoru i afere HEP koja već danima potresa državu. Na tome mu plješće i dio oporbe, a evo što kažu o optužbama s Pantovčaka i krizi između premijera i predsjednika.

"Predsjednik je u pravu, bez obzira na ove uvrede koje smo mogli čuti i s jedne i s druge strane. Vrijeme je da sjednu i da riješe taj problem i da se onda cjelokupno društvo, a što je najvažnije, fokusira upravo na ovu aferu koja košta hrvatske građane, izravno udara na njihove džepove u korist pojedinaca, tajkuna koji su povezani s plinskim biznisom", smatra Mostov Nikola Grmoja.

"Je li Plenkoviću Milanović drag, je li mu suradljiv, netko s kim se voli sastajati, to nikog od nas građana nije briga. Očekujem od obojice da to izvole riješiti u roku od 24 sata, po zakonskoj proceduri, dakle na prijedlog ministra, imena koja će on dati, tražiti eventualno mišljenje odbora i dogovoriti se oko toga tko će biti ravnatelj VSOA-e", kazala je Sandra Benčić iz Možemo!.

"Predsjednik Zoran Milanović je imao državnički i patriotski nastup. Ako su HDZ i Plenković doista krenuli u smjeru ovakvih kadroviranja u VSOA-i tada smo na rubu ozbiljne ustavne krize koja ruši demokratski poredak u našoj zemlji i vodi jedino i isključivo podčinjavanju demokratskih institucija hrvatskih građana interesima HDZ-a i Andreja Plenkovića. To nije demokracija", zaključio je SDP-ov Mišel Jakšić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.