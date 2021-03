Bivši vijećnik mjesnog odbora Ciglenica sa zagrebačkog kvarta Trešnjevke Damir Kovačić dobio je, nakon tri mjeseca čekanja, dokumente o rashodima u gradskoj četvrti Trešnjevka.

Bivši vijećnik Damir Kovačić na svom je Facebook profilu objavio fotografije dokumenata i tekst u kojem navodi kako se financira župa sv. Leopolda Mandića od strane Grada Zagreba.

Iz dokumenata je vidljivo da je župi na Badnjak 2020. isplaćeno 400.000 kuna. U rashodima se ta stavka opisuje kao "financijska pomoć Župi". Kovačić na svojem Facebook profilu ističe kako je na dokumente čekao tri mjeseca.

U objavi od kraja veljače napisao je kako je od 2015. godine, gradska četvrt Trešnjevka - sjever izdvojila cca 1.8 milijuna kuna za Crkvu, sredstvima iz Plana komunalnih aktivnosti.

Njegovu objavu s Facebooka objavljujemo u cijelosti:

"And the lucky winner is - Župa sv. Leopolda Mandića! Pomoglo se na Badnjak 2020. godine ovoj neprofitnoj organizaciji s 400.000,00 kuna. Uistinu sretan Božić za ovu župu.

Financijski plan Gradske četvrti Trešnjevka - sjever za 2020. (Službeni glasnik, broj 4 od 20. veljače 2020.) planirao je rashode po sljedećim razdjelima:

- 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE - 31.000,00,

- 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - 31.000,00,

- 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA ZA VIJEĆE GRADSKE ČETVRTI - 200.000,00,

- 3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - 500.000,00.

Zanimljivo, od planiranih 200.000,00 za nespomenute rashode poslovanja GČ Trešnjevka - sjever, potrošeno je samo 62.650,16. Zakupnine i najamnine su planirane u iznosu od 31.000,00 HRK, no stvarni rashodi su 300% veći - najam prostorija za rad MO Ciglenica je dvostruko veći od planiranog iznosa, a tu je i nejasan rashod najma vozila.

Zahtjev za pristup ovoj informaciji podnio sam 16. siječnja 2021., 17. veljače sam podsjetio tijelo javne vlasti da ne poštuje zakonom propisane rokove, 25. veljače sam podnio žalbu Povjereniku za informiranje zbog tzv. šutnje uprave, a odgovor je stigao danas preko Službenice za informiranje Grada Zagreba.

Povijest financiranja neprofitnih organizacija na području Trešnjevke - sjever u zadnjih par godina na linku", napisao je Kovačić na Facebooku.