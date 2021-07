U novoj akciji USKOK-a uhićeno je petero ljudi, među kojima i bivši voditelj Gradskih groblja Zagreb Patrik Šegota.

Vladimir Terešak, odvjetnik Patrika Šegote, bivšeg šefa Gradskih groblja u Zagrebu, koji je uhićen u jutrošnjoj akciji USKOK-a kazao je da je njegov branjenik uhićen u Dubrovniku i na putu je za Zagreb. Kad stigne u Zagreb, obavit će se pretraga njegova doma.

"Nemam kontakt s gospodinom Šegotom, javila mi se njegova supruga jutros da su pretresli njihov stan u Dubrovniku, kao i automobil. On mi je samo poslao SMS da je uhićen", rekao je Terešak za DNEVNIK.hr.

"U tijeku je pretraga u Gradskim grobljima, ali to se ne odnosi na mog branjenika, nego na neku drugu osobu", kazao je Terešak. Istaknuo je kako još ne zna službeno zbog čega je Šegota uhićen. "Sve su to moje pretpostavke. Šegota je bio i tajnik stranke pokojnog gradonačelnika pa pretpostavljam da je policija u prisluškivanju gradonačelnika Bandića došla do nekih saznanja te da sada slijedom toga provode daljnje radnje."

Kazao je i kako se ne očekuje da će Šegota već danas biti ispitan, a sve o tome što mu se stavlja na teret bit će službeno poznato tek nakon što mu se da pouka o pravima.

