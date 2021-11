Zahvaljujući BMW eDrive tehnologiji pete generacije i električnom pogonu na sve kotače, BMW iX postiže izniman doseg i snažne performanse.

Rođen iz vizije i napravljen kao koncept za električnu mobilnost, BMW iX objedinjuje vrhunsku tehnologiju i besprijekoran dizajn povezan s inteligentnim BMW operativnim sustavom 8 koji svojim digitalnim inovacijama nudi ultra modernu povezanost i prvo je vozilo s 5G standardom kako bi uvijek bilo u toku s informacijama i kojim se može upravljati potpuno intuitivno.



Prve modele potpuno električnih SAV vozila iz BMW-a s pogonom na sve kotače, opremljene snažnim elektromotorima i baterijskim sustavima velikog kapaciteta, iX xDrive 40 (240kW/326KS) i iX xDrive50 (385kW/523KS) moguće je pogledati kod Tomić & Co.



S dosegom do čak 630 km mješovite vožnje (mjereno prema WLTP-u za el. vozila), BMW iX xDrive50 (BMW iX xDrive40: do 425 km) idealan je za gradsku vožnju i otvorenu cestu. Zahvaljujući svojoj učinkovitoj konstrukciji, ima izuzetno nisku potrošnju energije od najviše 23 kW/h i izvanrednu aerodinamiku koja mu omogućuje impresivne performanse; ubrzanje od 0-100 km/h za 4,6 sekundi i 765 Nm okretnog momenta te maksimalnu brzinu od 200 km/h.

PR Foto: PR

Uz BMW iX i BMW Charging, korisnici imaju koristi od brojnih prilagođenih opcija za punjenje kod kuće, na putu i na poslu. Osim impresivnih performansi punjenja, omogućuju punjenje do 150 km dometa u samo 10 minuta za BMW iX xDrive50 (BMW iX xDrive40: preko 95 km) ili do 80% kapaciteta baterije za manje od 40 minuta na javnim punjačima velike snage (>100kW).Unutrašnjost BMW-a iX jedinstveno je mjesto za opuštanje uz arhitekturu vozila nadahnutu modernim dizajnom unutrašnjosti. Njegovi elementi - poput ravne ploče s velikim zakrivljenim zaslonom i tankih sjedala - podsjećaju na dijelove namještaja svojim visokokvalitetnim izborom boja i materijala. Samostojeća središnja konzola, povećana prostranost unutrašnjosti i najveći panoramski stakleni krov ikad instaliran u BMW-u stvaraju impresivan osjećaj prostora koji vas poziva da se zadržite u njemu.

PR Foto: PR

Pored dizajna i tehnologije, BMW iX koristi visoko učinkovite i održive proizvodne procese kako bi se postigla maksimalna razina održivosti i smanjio utjecaj na okoliš, emitirajući 45% manje emisija stakleničkih plinova tijekom cijelog životnog ciklusa zahvaljujući sveobuhvatnom konceptu održivosti. Razlog leži u upotrebi isključivo obnovljivih izvora energije tijekom proizvodnje te korištenju prirodnih i recikliranih materijala – tkanine od vune, FSC certificiranog drveta, kože štavljene listom masline, bez upotrebe procesa galvanizacije za kromirane dijelove i podnih prostirki i tepiha proizvedenih 100% od Econyla (plastike dobivene od starih ribarskih mreža). Tvornica BMW-a u Dingolfingu koristi 100% obnovljive izvore energije čime se emisija CO2 u proizvodnom procesu izrade vozila i baterijskih sklopova smanjuje za 80%.BMW iX modeli dostupni su za narudžbu u Tomić & Co. salonima uuz brojne pogodnosti i inovativne oblike financiranja prilagođene novim ekološki prihvatljivim vozilima s niskom emisijom ugljika iz BMW Grupe.Dodatne informacije dostupne su ovdje