Detalji stravične nesreće kod Kutjeva: Otkriveno i tko je upravljao automobilom, od siline udarca dijelovi automobila letjeli oko 100 metara

"Cesta je cijeli dan bila zatvorena za promet. Drvo je bilo kobno za 23-ogodišnjeg vozača i maloljetnog suvozača. Neslužbeno doznajem da je vozilom upravljala maloljetna osoba. Automobil je bio zapetljan oko stabla, izgledao je kao stara olupina, a ne kao da je vozio prije nekoliko sati. Od siline udarca dijelovi automobila i motor odletjeli su niz ulicu čak oko 100 metara. Mještani ispred čijih kuća se dogodila ova strašna tragedija su u šoku", izvjestila je.

Zbog strašne nesreće očevid je trajao pet sati.

"Prema statistici MUP-a prošle je godine najčešći uzrok nesreće bila brzina neprimjerena uvjetima na cesti. Prošle je godine u dobi od 18 do 24 godine u prometu poginulo 45 osoba. U toj dobi poginulo je 39 muških osoba i 6 ženskih osoba. Najviše poginulih je upravo u naselju, lani su u naselju poginule 103 osobe, najčešće to budu vozači", iznijela je Drmić statistiku.

O cijelom slučaju oglasila se i policija:

"U utorak 6. kolovoza oko 5:45 u mjestu Kula u Ulici Stjepana Radića, 17-godišnji vozač koji je prije stjecanja prava na upravljanje i ne koristeći sigurnosni pojas upravljao osobnim automobilom, uslijed neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom, prešao na suprotnu prometnu traku te udario prednjim desnim dijelom vozila u betonski most, a zatim u stablo. U prometnoj nesreći smrtno je stradao 23-godišnji putnik iz vozila kao i 17-godišnji vozač. U vremenu od 6:10 do 13:38 državna cesta D-51 je bila zatvorena za sav promet i on se odvijao alternativnim pravcima. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu".

