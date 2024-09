Očekuje nas topao i sunčan vikend, no postoji mogućnost kratkotrajnog pljuska: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

U četvrtak ujutro umjereno do pretežno oblačno mjestimice s kišom češćom na Jadranu i u predjelima uz Jadran te osobito u Dalmaciji - gdje se očekuju izraženiji pljuskovi i grmljavina, a ponegdje i obilna oborina. U istočnim predjelima bit će uglavnom suho. Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka, podno Velebita na udare i oluja bura, a na jugu istočnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne i navečer većinom oblačno, povremeno uz malo kiše i to većinom u južnom dijelu. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura oko 20 stupnjeva.



Poslijepodne kiše može mjestimice biti i u istočnim predjelima, osobito u Posavini. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 20 do 24 stupnja.



U gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno, a na sjevernom Jadranu promjenljivo. Osobito u drugom dijelu dana u gorju povremeno kiša, a na Jadranu i poneki grmljavinski pljusak te vjetrovito uz umjerenu do jaku, podno Velebita na udare i oluju buru. Najviša temperatura u gorskom području od 12 do 17, a na Jadranu od 20 do 22 stupnja.



U Dalmaciji će prevladavati oblačno povremeno s kišom te izraženijim pljuskovima i grmljavinom, ponegdje i obilnom oborinom. Vjetar umjeren do jak, na sjeverom dijelu bura, a na južnom istočnjak i jugo. Temperatura od 19 do 23 stupnja.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti djelomice, za vikend i pretežno sunčano, osobito u nedjelju. Još u petak mjestimice će biti malo kiše ili ponekog pljuska, a uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj kratkotrajnog pljuska ponegdje može biti i za vikend. Ujutro ponegdje može biti magle.



I na Jadranu za vikend djelomice, a osobito u nedjelju i pretežno sunčano. Još u petak mjestimice će biti malo kiše ili ponekog pljuska, a kratkotrajni pljusak ponegdje je moguć i u dane vikenda. Tijekom petka bura će postupno slabjeti i u subotu okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. U nedjelju vjetar slab, ujutro ponegdje uz moguću maglu. Danju ugodno toplo.



Za vikend, dakle, pretežno sunčano, osobito u nedjelju, a nove izraženije oborine očekuju se u utorak i to naviše na Jadranu.

Pročitajte i ovo Kaotični prizori Nove eksplozije uređaja koje koristi Hezbolah, raste broj mrtvih: Vojska poslala upozorenje

Pročitajte i ovo Višestruko osuđivan Sud odredio brutalnu kaznu poznatom kriminalcu: Za miniranje bankomata i pokušaj ubojstva policajca čeka ga duga robija