Očajna majka iz Splita, žrtva obiteljskog nasilja kroz dugi niz godina, poslala je otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću. Kako je napisala, nakon fizičkog i psihičkog zlostavljanja koje je prolazila, sada je žrtva državnih institucija.

Potreslo ju je ubojstvo žrtve obiteljskog nasilja u Splitu i odlučila je napisati otvoreno pismo u kojem opisuje strah u kojem žive žene poput nje, ali i što sve prolaze od trenutka kad se pronađu u sustavu.

"Danas je nad Splitom cijeli dan sunce, šušur je u gradu, život se u Splitu vraća u normalu kao da se baš ništa nije dogodilo. Ni po čemu se ne da primijetiti da se u ovom gradu prije samo nekoliko dana dogodila strašna tragedija. Kao da smo pomalo zaboravili ugasli život još jedne zlostavljane žene", napisala je.

"Poštovani Andreju Plenkoviću, ja želim vjerovati da Vi ipak možete nešto napraviti. Tko bi drugi osim Vas kao predsjednika Vlade mogao spriječiti nasilnike, primitivce i kriminalce da rade kaznena djela? Čvrsto vjerujem da baš Vi to možete. Morate samo to i željeti, okružiti se ljudima koji isto to žele, mogu i hoće, pa čak i više od Vas", dodala je u otvorenom pismu.

Pisala u nekoliko navrata

"Nije ovo prvi put da Vam se obraćam, pisala sam Vam više puta, nikada od Vas nisam dobila odgovor. Dobila sam ih od Vaših najbližih suradnika, a tih odgovora zasramili biste se i Vi, gospodine Plenkoviću. Želim Vam ukazati da baš Vi možete puno napraviti u dva najproblematičnija područja ili ministarstva, a to su Ministarstvo socijalne skrbi te Ministarstvo pravosuđa", napisala je majka iz Splita.

"Nedopustivo je da u jednoj uređenoj europskoj državi, u 21. stoljeću, kada u 2018. godini prijavite obiteljsko nasilje, a za to ste hrabrost skupljali godinama, te prijavite povredu djetetovih prava i niz drugih kaznenih djela, prvo ročište vam zakažu u 12. mjesecu 2021., a drugo u 4. mjesecu 2022. godine", ističe.

"Za to vrijeme i žrtve i nasilnici žive svoje živote i ne događa se ništa značajno što bi žrtvi olakšalo situaciju, osim što joj se agonija, strah i neizvjesnost produžavaju unedogled. Dakle, dok jedni odsjedaju po najskupljim hotelima, ekskluzivnim restoranima, česti su posjetitelji važnih događaja u ovoj zemlji, druže se s profesionalnim sportašima, političarima, drugima se život pretvara u pakao", dodaje u pismu.

Postaju žrtve sustava

"Za žrtve obiteljskog nasilja, nakon što pobjegnu od zlostavljača, slijedi ono najgore, a to je da postaju žrtva institucija jedne države na čijem ste Vi čelu, gospodine Plenkoviću. Žrtva onih institucija koje bi vam trebale biti pomoć i podrška", navodi.

"Nebrojene dane, mjesece i godine provodite obilazeći policijske postaje, CZSS, raznorazne urede, ali vrijeme vam ne ide u prilog. Trošite se do iznemoglosti, ispunjavate hrpe papira, ponavljate unedogled, ali unedogled! - sve što ste prošli svaki put svakome ispočetka, te od žrtve postajete nasilnik i niste svjesni i ne vjerujete što vam se događa", dodaje majka iz Splita.

"U CZSS-u vas uglavnom optužuju koristeći već dobro poznate rečenice: 'vi ne surađujete, vi ste krivi, vi ste izabrali krivog partnera, vi ovo, vi ono'... Zloupotrebljavaju svoj položaj i život vam pretvaraju u noćnu moru. U policijskim postajama osjećate svu muku i gorčinu jer ste 'žena', vrijeđaju vas na seksističkoj osnovi i ne vjeruju. Ljudi koji bi vas trebali štititi vas plaše, zastrašuju i prijete! Na kraju vas i optuže", opisala je svoje iskustvo u pismu premijeru.

"Mjesece provodim po udobnim i prostranim kancelarijama, sjedim na tvrdim drvenim stolicama dok se ljudi preko puta mene njišu u udobnim kožnim foteljama gledajući kroz mene, listajući gomilu nepotrebnih papira, ne znajući što bi sa mnom, pa je onda najbolje nekako optužiti me i prijaviti kad nakon godina agonije dignete svoj glas. Čajne kuhinje za pauzu su im bolje opremljene od pojedinih kvartovskih dućana. Takvi kroje naš život, sudbinu i mi smo mali i nemoćni pred jednim takvim aparatom, koji se zove država i njezine institucije", dodaje.

Ima ih i koji požrtvovno rade svoj posao

"Pritom moram i želim spomenuti one druge pojedince iz sustava koji požrtvovno rade svoj posao, daju nam nadu, vjeruju nam i pomažu onda kad nam je najpotrebnije. Malo ih je, ali ih ima. Hvala im!", napisala je očajna majka.

"Vjerujem da Vi dobro znate crne brojke o broju ubijenih žena kao žrtava obiteljskog nasilja. Jedne majke iz Splita više nema, izgubila je život na najgori mogući način. Život se vraća u normalu kao da se ništa nije dogodilo. Nemojte da ostane na tome! Zaustavite nasilnike svih vrsta, gospodine Plenkoviću! Ja Vam želim vjerovati! Vi to možete! Molim Vas!", navodi u otvorenom pismu upućenom premijeru Andreju Plenkoviću majka iz Splita.