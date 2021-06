Zbog radova na centralnom toplinskom sustavu, HEP-Toplinarstvo privremeno će obustaviti isporuku toplinske energije u četiri zagrebačka naselja - Prečkom, Vrbanima, Savici i Folnegovićevu naselju, priopćeno je u utorak iz HEP Toplinarstva.

Isporuka toplinske energije bit će obustavljena Prečkom i zapadnom dijelu naselja Vrbani od 16. lipnja u 22 sata do 17. lipnja, Folnegoviću naselju od 21. lipnja do 23. lipnja te dijelu naselja Savica od 21. lipnja do 12. srpnja.

Razlog obustave isporuke energije u Prečkom i Vrbanima su radovi na modernizaciji i automatizaciji šahta na Zagrebačkoj aveniji, čime će se poboljšati rad i funkcioniranje vrelovodne mreže.

Isporuka toplinske energije u dijelu naselja Savica (Zinke Kunc 1-3, Lastovska 2-4 i 6-10, Ljerke Šram 2-22) i Folnegovićevu naselju obustavlja se zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže u sklopu projekta sufinaciranog bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

HEP-Toplinarstvo u razdoblju od 2021. do 2023. provodi projekt Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba kojim se planira zamijeniti trećina, odnosno 68,5 od ukupno 227,3 kilometara zagrebačke vrelovodne mreže. Ukupna je vrijednost projekta 700 milijuna kuna, od čega se 421,5 milijuna kuna financira bespovratnim EU sredstvima.

Iz HEP-Toplinarstva poručuju da će uložiti maksimalne napore da se radovi provedu u što kraćem roku, a krajnje kupce koji neće imati toplu vodu mole za strpljenje i razumijevanje.