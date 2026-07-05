Bivši predsjednik Ustavnog suda o Milanoviću: "Predsjedniku je očito potrebna stručna pomoć"

Bivši predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović oglasio se na Facebooku i odgovorio predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću nakon što ga je u jednoj od svojih nedavnih izjava nazvao kriminalcem.

"Naš "dragi" predsjednik opetovano me je neki dan u Slunju nazvao kriminalcem. Nije da je to prvi put i da me to nešto sekira. Ali ipak, sada kada više nisam na funkciji, mogu se barem s njim malo sprdati, jer drugo i ne zaslužuje", započeo je Šeparović svoju objavu.

"Naime, već sam mu preko svog Facebook profila poručio da sam, kao svaki pravi kriminalac, kupio helikopter kako bih mogao obilaziti svoj maslinik na Korčuli, s obzirom na to da to više ne mogu službenim heikopterom. Našem dragom predsjedniku sada poručujem da ću mu rado posuditi svoj helikopter kako bi izbjegao prometne gužve kada, zbog svojih "važnih" obveza, bude obilazio hrvatske otoke", piše u nastavku svoje objave bivši predsjednik Ustavnog suda.

"Ponavljam, nije našem predsjedniku lako", dodao je i nastavio: "Silno bi htio biti važan, ali srećom, jadan, o ničem važnom ne odlučuje. Istina, sramoti našu državu, ali zamislite što bi moglo biti da ima veće ovlasti. Zato se čudim svima koji se s njim upuštaju u prekomjerne sukobe i svađe. Kaže ona pametna izreka: "Ne valjaj se sa svinjom u blatu jer ćete se oboje uprljati, a svinja to zapravo voli".

"Dakle, meni je našeg dragog predsjednika stvarno žao. Nije njemu, jadnom, lako. Stoga, kao zabrinuti građanin, molim nadležne službe da pomognu našem Predsjedniku. Da li ga je svladao toplinski val ili neka druga ugroza, ne znam, ali očito mu je potrebna stručna pomoć, a budući da broj jelena na Pantovčaku, kao i količina biljaka po uredima istog, zaokuplja vjerojatno 99 posto njegove radne energije, vjerujem da nam je svima u interesu da mu se što prije pomogne", napisao je Šeparović.

"Zato vas molim, poduzmite nešto, jer bojim se da će našem predsjedniku, vođi i uzdanici, biti sve gore. Za početak predlažem nešto duži godišnji odmor, da se odmori, od odmora. Ako odabere Korčulu, supruga i ja rado ćemo ga ugostiti, sa ili bez helikoptera", završio je Šeparović svoju objavu na Facebooku.

Objava bivšeg predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića na Facebooku o predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću Foto: FB/Miroslav Šeparović

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