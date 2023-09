Za Dnevnik Nove TV progovorila još jedna žrtva obiteljskog nasilja: Nastavio ju je zlostavljati i iz - zatvora!

"Možemo vidjeti koliko država brzo reagira i koliko trenira strogoću nad samohranom majkom dvoje male djece kad je prijavljuje osuđeni obiteljski zlostavljač direktno iz zatvora", istaknula je žrtva obiteljskog nasilja.

U zatvoru je završio nakon talačke krize i opsadnog stanja prije godinu i pol kad ju je s djecom zatočio u stanu. Nije mu to bilo prvi put da ih zatoči, prijetio joj je pištoljem, pratio. Sad joj ne da mira iz zatvora.

"Očito je nedavno poslao prijavu za prijetnje oružjem s moje strane, iako nije priložio nikakav dokaz o tome niti mi je rečeno kad su se te prijetnje dogodile i prema tome, bila sam pozvana u policijsku stanicu na obavijesni razgovor", objašnjava žrtva nasilja.

A onda je doživjela dodatnu traumu.

"Pa to što mi je inspektor rekao da u slučaju da ne pristajem da se dobrovoljno napravi pretres stana, da će me morati privesti, zadržati u pritvoru dok ne dobije nalog od državnog odvjetništva za pretresom", objašnjava žena.

Otrpjela je i pretragu stana dok su tražili oružje.

"Povrijedilo me to što se vrši pretres tu nad plišanim igračkama, dječjim stvarima za školu, da bi se dokazalo da nakon svega što mi je priredio u zadnje tri godine, da zapravo ja nisam ta koja posjeduje vatreno oružje", nastavlja žena koju je zlostavljao.

Iste te institucije, kaže, nisu bile brze kad je nju trebalo zaštititi od nasilnika, kršio je mjere zabrane približavanja, a policija je nije ni obavijestila kad je izlazio iz istražnog zatvora.

"A kad se radilo o tome da je on meni prijetio pištoljem i kad sam ih u više navrata upozoravala da je pištolj sakrio, znači nisu napravili tad pretres na lokaciji na kojoj su ga zatekli", nastavlja.

Sad ih naziva produženom rukom zlostavljača.

"Zato što me institucije na ovaj način zlostavljaju skupa s njim, odnosno one dopuštaju da me on zlostavlja i dalje iz zatvora, znači on ima njihovu podršku da me se dalje bez prestanka zlostavlja i to može, prema tome, znači trajati u nedogled", zaključila je.

Iz državnog odvjetništva odgovaraju da ne sudjeluju u zlostavljanju, nego su prema zakonu naložili policiji da provjere navode nasilnika. Iz policije pak tvrde da su proveli radnje na zahtjev tužiteljstva i da im je cilj bio dobar, otkloniti sumnju sa žrtve koju je prijavio osuđeni nasilnik. Žrtva pak strepi od novog maltretiranja i još gore, od njegova izlaska iz zatvora iduće godine.

