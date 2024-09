Novi udar na novčanike građana: Dnevnik Nove TV otkriva detalje poskupljenja za vlasnike vozila

Pregled vozila od utorka ćemo skuplje plaćati.



"Već 10 godina nije bilo povećanja cijena tehničkih pregleda. Radi se o minimalnom povećanju, red veličine od pet do 7 eura i to je važno napomenuti da se radi o godišnjem povećanju. Za korisnike odnosno vlasnike vozila to je povećanje koje će plaćati jednom godišnje", rekao je Tomislav Škreblin, Centar za vozila Hrvatske.

Naknade za redoviti ili izvanredni tehnički pregled rastu za dva do pet eura, ovisi o kategoriji vozila. Skuplji će biti i ekotest, za euro do dva, ovisno o vrsti motora, a rastu cijene i drugih stavki, naknade za preventivni tehnički, periodični pregled kočnica, te administrativnih poslova oko registracije vozila.

Nova poskupljenja građane nisu iznenadila. "A pa sve ide gore pa će ići i to, preživjet ćemo", rekla je Đurđica, a Mira kaže da je to ništa, pet eura više ili manje.



"Svako malo sve poskupljuje po malo i onda ni ne znamo, ovo je sad samo odjednom. A 10, 15 eura je ništa", rekao je Luka, a Ante kaže da oni koji se žele voziti će nažalost to uvijek morati platiti, no da će ovo mnogima zasigurno biti udar na budžete.



"To poskupljenje su rekli da bude nekakvih tri, četiri do pet posto, ispada da je to nekakvih 15 posto u obavljanju tehničkih pregleda u cijelosti, a samim time trošak registracije", rekao je Branko Trstenjački, dopredsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika.

Smeta im, što je javno savjetovanje o ovoj temi bilo u vrijeme godišnjih odmora.



"Ali da se to odradilo na jedan nekorektan način, bilo u vrijeme kad je bilo i da se ljudi nisu javili na javno savjetovanje meni je izuzetno krivo. Ah, tako je kako je", nadodao je Trstenjački.



U Hrvatskoj je registrirano oko 2 milijuna i 600 tisuća vozila, a čak 18 posto njih lani je na tehnički pregled moralo više puta. Najčešće se pada zbog kočnica, svjetala i potrošenih pneumatika.

