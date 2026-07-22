SDP u problemima, Grbinu se trese većina: "Nema vizije i strategije"

Branko Kolarić napustio je SDP. Čelni čovjek splitskog ogranka SDP-a podnio je ostavku. A sad se u Puli SDP-ovu gradonačelniku Peđi Grbinu trese većina. Taman prije izglasavanja rebalansa proračuna: dvije vijećnice izašle su iz koalicije.

"U pravilu takve stvari vežu se za nekakav rebalans ili proračun", rekao je Grbin.

A upravo uoči rebalansa proračuna idući tjedan, dvije vjećnice Peđi Grbinu okrenule su leđa. I tako mu se većina istopila na mršavih 12 ruku, od ukupno 22. Otišle su, kažu bivše partnerice, jer u godinu dana nije napravio gotovo ništa.

Lorena Boljunčić, nezavisna lista Foto: Dnevnik Nove TV

"Smatramo da se neki potezi gradonačelnika vuku potpuno krivo. Nema vizije i strategije koje smo mogli u ovih godinu dana vidjeti. A posebno nas žalosti

što dogovoreni razvojni projekti koje smo usuglasili na razini koalicije nisu ispoštovani", poručila je Lorena Boljunčić.

A to su stanovi za priuštivi najam. Nema niti obećanih garaža, nije riješen problem gradskih gužvi i buke. A ni pravila za dodjelu gradskih prostora - u centru grada. I to nije sve.

Danijela Križman, nezavisna lista Foto: Dnevnik Nove TV

"Moram reći da je propao gotovo siguran projekt, a to je poduzetnički inovacijski centar. Od šestog mjeseca se ukazivalo na to da je nasušna potreba to u gradu Puli. Prilika je propuštena", kazala je Danijela Križman.

A ne da se ni Peđa Grbin. Na prozivke ne odgovara, ali zato ne šuti gradska oporba.

Dušica Radojčić, gradska vjećnica (MOŽEMO) Foto: Dnevnik Nove TV

"SDP se ni milimetra nije pomaknuo od politike koju je sa tim urbanističkim planovima kreirao IDS. Ono što im je zajednički nazivnik je da ih nije briga. Ni za mišljenje građana, koliko god bilo brojno i argumentirano, niti za mišljenje struke. A za što ih je briga? Za interese pojedinaca", komentirala je gradska vjećnica Dušica Radojčić (Možemo!).

Unutar vladajućih, tvrde HDZovci, očito postoje duboke podjele.

Predrag Melnjak, (HDZ) član predsjedništva gradskog odbora Pula Foto: Dnevnik Nove TV

"Mi ne vidimo da grad ima bilo kakvu razvojnu politiku. Vidimo da trenutačna gradska vlast nastavlja projekte koje su započeli u mandatu Filipa Zoričića. Ne vidimo promjene, a sve ovo što se događa ne obećaje", rekao je Predrag Melnjak (HDZ), član predsjedništva gradskog odbora Pula.

Što kažu na dosad učinjeno?

"Ovo je daleko od onoga što mi smatramo, kako se jedan grad koji ima toliko potencijala može i treba voditi", poručila je Boljunčić.

"Kao da nema želje i namjere da se pokuša nešto bolje riještiti, brže riješti", komentirala je Križman.

"Vjerojatno se od SDP-a očekivalo više, tako da je razočaranje veliko", dodala je Radojčić.

U središnjici na Ibleru sve prate. Ali se ne oglašavaju. Red je da o ovome govori - onaj koji je odgovoran.