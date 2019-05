Afera SMS se ne smiruje. Jedan od glavnih protagonista Franjo Varga ispitan je u osječkom policijskom Uskoku. Prije toga pretražena je i njegova obiteljska kuća u Belišću. Policija sumnja da je odavao podatke iz tajnog istraživanja koje je pokrenuto protiv njega, Milijana Brkića, Joze Brkića i Blaža Curića.

Policija je ispitala i glavnog urednika Nacionala, Berislava Jelinića. Više o svemu saznao je Andrija Jarak.

U javnost su iscurila imena nekoliko ženskih osoba koje su navodno bile prisluškivane i praćene, a istražitelji sumnjaju kako je upravo Franjo Varga osoba koja je medijima otkrila njihova imena i na taj način uništio tajnu istragu.

Današnje privođenje Varge nema veze s njegovim zahtjevima da ga se odvede u DORH i da se tamo razgovara o aferi SMS. Istražitelji smatraju kako su prikupili dovoljno indicija da bi Varga mogao biti osoba koaj je javnosti otkrila identitet ženskih osoba.

U utorak ujutro su mu pretresli obiteljsku kuću, a već je 4 sata na ispitivanju. Trenutno je bez odvjetnika te postoje tri opcije za daljnje postupanje s njim. Može biti pušten zbog manjka dokaza, protiv njega može biti podignuta kaznena prijava ili može biti predan pristvorskom nadzorniku.

Varga je naglasio da će aktivno iznositi svoju obrani i reći sve što zna.

Današnje privođenje povezano je isključivo uz curenje informacijama o ženama koje su navodno bile prisluškivane.

Prijelomni trenutak?

Novi krak afere SMS koja traje već mjesecima bi mogao biti prijeloman trenutak cijele afere.

"Pojam „tajna istraga“ u Hrvatskoj je odavno izgubio svoj smisao jer do sada ne postoji istraga koja nije bila provaljena, čiji najzanimljiviji, najintrigantniji dio nije završio u medijima i uvijek se vode rasprave o tome tko je dostavio te informacije javnosti. Činjenica je da neprestano cure informacije iz tajnih istraga, Zakon predviđa kaznu do tri godine zatvora za onog koji odaje takve tajne podatke, međutim do sada se ništa dogodilo nije", objasnio je reporter Nove TV Andrija Jarak.

Tu sigurno ima posla za sigunosne službe, ali i za unutarnju kontrolu MUP-a da se vidi tko je došao do tih informacija i tko je uopće imao uvid u povjerljive informacije. Ako se pokaže točnim da je netko nekome naredio da prisluškuje ministra policije ili samog premijera – to je pravorazredeni politički skandal.

Milijan Brkić danas se nije oglašavao po putanju ovih optužbi, no prije je odbacivao sve optužbe. S druge strane Varga govori kako „ne želi robijati“ zbog ničijih grijeha i da će reći sve što zna.

Varga je danas na ispitivanju bio 4 sata i ne zna se što je sve otkrio.

Pokušali pratiti mailove ministra unutarnjih poslova?

"Ja zaista nemam podatke iz istrage, niti iz istraživanja, niti ih mogu imati kao predsjednik Vlade", rekao je o svemu Andrej Plenković.

Ni predsjednica nema informaciju o čemu je riječ. I ne odgovara - treba li sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost.



"Ne znam, nemam uvid u te podatke. Time neka se bave službe koje su odgovorne. A mislim da je malo i neprilično da se kao hodočasnica ovdje bavim tim pitanjima", rekla je Kolinda Grabar-KItarović.

Milijan Brkić - bez komentara. Policija i tužiteljstvo zasad jedino potvrđuju da sumnjiče potpredsjednika sabora i njegovog brata da su tajno pratili komunikaciju više žena.

Šef saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost od nadležnih službi ponovno će tražiti informacije.



"Što se tiče same informacije da je praćen ministar Božinović ja to još ne mogu komentirati. Kad dobijem informaciju i očitovanje od policije onda ću moći više detalja reći", rekao je Ranko Ostojić.

Oporba uvjerena - riječ je o ratu unutar HDZ-a. I optužuju premijera. Premijer uzvraća - oporba nastavlja s lažima i politikanstvom.

Afera se, poručuje mora istražiti do kraja.

