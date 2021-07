Vrhunski model serije ID.4 ubrzava za 3,2 sekunde iz mirovanja do brzine od 60 km/h, a za svega 6,2 sekunde do 100 km/h. Elektronički ograničena najveća brzina iznosi 180 km/h.

- Model ID.4 GTX1 dovodi dvostruki motor i pogon na sve kotače u obitelj ID. modela

- Umrežena funkcija upravljanja dinamikom vožnje koja dolazi u sklopu serijske opreme koordinira elektromehaničke funkcije voznog postroja

- Dizajn koji se odlikuje sportskim karakterom i dinamikom naglašava stupanj prepoznatljivosti

- Klaus Zellmer, član uprave društva Volkswagen zadužen za prodaju: „Markom GTX ponovno ubrzavamo svoj ‚,put do nule”

Simbol novog inteligentnog sportskog karaktera: nova marka proizvoda GTX društva Volkswagen. Kao prvi vrhunski model s još boljim performansama, ID.4 GTX sada je dostupan u prvim europskim zemljama, i to nedugo nakon svoje svjetske premijere. Njegova osnovna cijena iznosi 396.031 kuna, za koju kupac može podnijeti zahtjev za subvenciju od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

ID.4 GTX – potrošnja struje u kWh/100 km (Novi europski ciklus vožnje): 18,2 (kombinirana); emisije CO2 u g/km: 0; klasa učinkovitosti: A+.

„Model ID.4 GTX naš je prvi potpuno električni model visokih performansi pod oznakom GTX”, kaže Klaus Zellmer, član uprave društva Volkswagen zadužen za prodaju. „Spoj razuma i užitka u vožnji. ID.4 GTX posjeduje sportske karakteristike poput GTI modela, udoban je poput SUV-a i održiv poput ostalih članova obitelji ID. modela. Markom GTX ponovno ubrzavamo svoj ‚Way to Zero’ odnosno ‚put do nule’ kako bismo do 2050. godine učinili Volkswagen neutralnim u pogledu bilance CO2.”

U Europi će odgovarajući modeli visokih performansi iz obitelji ID. modela ubuduće nositi kraticu GTX. Slično kao GTI i GTE, ona predstavlja vlastitu marku proizvoda. Markom GTX društvo Volkswagen obogaćuje svijet električne mobilnosti novim, inteligentnim sportskim karakterom, kombinirajući pritom performanse i održivost.

Pogon na sve kotače prvi put dostupan u obitelji ID. modela

Baterija modela ID.4 GTX pohranjuje 77 kWh energije (neto), što je dovoljno za raspon dosega orijentiran na potrebe kupaca od 340 do 480 kilometara2. Baterija se može brzo napuniti uz najveću snagu punjenja od 125 kW. Dva e-motora, jedan na stražnjoj i jedan na prednjoj osovini, zajedno razvijaju najveću snagu od 220 kW (299 KS)3 te mogu zajedno raditi kao električni pogon na sve kotače – premijera u modelima iz obitelji ID. modela. Vrhunski model serije ID.4 ubrzava za 3,2 sekunde iz mirovanja do brzine od 60 km/h, a za svega 6,2 sekunde do 100 km/h. Elektronički ograničena najveća brzina iznosi 180 km/h.

Serijska funkcija upravljanja dinamikom vožnje umrežava opcijski DCC s elektroničkom poprečnom blokadom XDS i kontrolira interakciju s velikom preciznošću. Također usko surađuje s pogonom na sve kotače i funkcijom upravljanja kočnicama. Time se osigurava da dinamika vožnje i stabilnost postignu najbolju moguću razinu u svakoj situaciji.

Crveni kontrastni šavovi – klasičan simbol sportskog karaktera – naglašavaju unutrašnjost vozila

Užitak u vožnji i robustan izgled

Dizajn modela ID.4 GTX naglašava njegov poseban karakter – kombinaciju užitka u vožnji i robusnog izgleda. Poznata svjetlosna traka u prednjem dijelu vozila izvedena je u kombinaciji s markantnim i dinamičnim elementima, među kojima se posebno ističu tri elementa saćaste strukture koja oblikuju svjetla za dnevnu vožnju i koja prenose svoj sportski karakter čak i kada vozilo miruje, uspostavljajući istovremeno poveznicu s Golfom GTI4. Osim redizajniranog branika, pogled na stražnji dio vozila privlače i 3D LED stražnja svjetla, čija su stop svjetla izvedena u obliku slova X.

U skladu s tim je izrađena i nova, jednostavnija struktura ponude: model ID.4 GTX prvi je član obitelji ID. modela koji nudi potpuno redizajniranu strukturu dodatne opreme u konfiguratoru. Kupci najprije određuju izgled vozila, a zatim slijedi jasno strukturiran izbor paketa. Kupci mogu birati između opcijskih paketa dizajna, infotainmenta i sustava potpora te paketa komforne i sportske opreme, od kojih je svaki dostupan u osnovnoj varijanti i varijanti Plus. Nova struktura ponude dostupna je i za ostale članove obitelji ID. modela, modele ID.3 i ID.4.

Nova marka proizvoda za obitelj ID. modela daje novi vjetar u leđa strategiji poduzeća ACCELERATE. Volkswagen na temelju nje želi postati najpoželjnijom markom kada je riječ o održivoj mobilnosti. Cilj je do 2030. godine povećati udio potpuno električnih vozila u prodaji diljem Europe na 70 %. Samo u 2021. godini poduzeće planira isporučiti ukupno oko 450 000 BEV i PHEV vozila.



2Stvarni doseg odstupa od toga u praksi ovisno o načinu vožnje, brzini, upotrebi komfornih/sporednih trošila, vanjskoj temperaturi, broju suputnika/opterećenju i topografiji. Orijentaciju za dotično vozilo nudi navedeni raspon dosega koji će 80 % naših kupaca vjerojatno ostvariti u godišnjem prosjeku. Donja granica raspona pritom također pokriva vožnje pri umjerenim brzinama na autoputovima te vožnje pri niskim vanjskim temperaturama tijekom zime.

3ID.4 GTX – potrošnja struje u kWh/100 km (Novi europski ciklus vožnje): 18,2 (kombinirana); emisije CO2 u g/km: 0; klasa učinkovitosti: A+. Najveća snaga električnog pogona od 220 kW: najveća snaga koja je utvrđena u skladu s UN-GTR.21 (UN-ovi globalni tehnički pravilnici), a koja se može iskorištavati najviše 30 sekundi. Snaga koja je na raspolaganju u individualnoj situaciji u vožnji ovisi o varijabilnim čimbenicima kao što su vanjska temperatura, razina temperature, napunjenosti i kondicioniranja ili fizička starost visokonaponske baterije. Raspoloživost najveće snage prvenstveno iziskuje temperaturu visokonaponske baterije u rasponu između 23 i 50 °C te razinu napunjenosti baterije > 88 %. Odstupanja, osobito od prethodno navedenih parametara, mogu dovesti do smanjenja snage pa sve do neraspoloživosti najveće snage. Na temperaturu baterije u određenom se opsegu može utjecati putem funkcije klimatiziranja vozila u mirovanju, a stanje napunjenosti može se, između ostaloga, namjestiti u vozilu. Snaga koja je u određenom trenutku na raspolaganju prikazuje se u pokazivaču raspoložive snage električnog pogona vozila. Kako bi se što bolje održavao iskoristivi kapacitet visokonaponske baterije, preporučuje se namjestiti ciljnu razinu punjenja od 80 % za svakodnevno korištenje (što se, primjerice, može promijeniti na 100 % prije vožnje dugim dionicama).

4Golf GTI (180 kW / 245 KS) – (Novi europski ciklus vožnje) potrošnja goriva u l/100 km: kombinirana 7,4 – 7,3; emisije CO2 u g/km: kombinirane 166 - 167.