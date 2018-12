Manji PDV na neke proizvode, nove cijene lijekova, ali i promjene koje se tiču umirovljenika, studenata, zaposlenih u turizmu. Niz novih zakona pripremila je Vlada u idućoj godini.

U novoj 2019. godini najveće promjene građane očekuju kada je u pitanju porezna politika. Od 1. siječnja sniženom stopom od 13 posto oporezivat će se svježe meso, isporuka živih životinja, riba, povrće i voće, jaja, mahunasto suho povrće i dječje pelene.

Stopa od 5 posto primjenjivat će se na bezreceptne lijekove, i oni će tako biti izjednačeni s onima koji se izdaju na recept. Također, u ovu kategoriju idu i elektronička izdanja knjiga, udžbenika i ostalih publikacija.

Izmjena će biti i u porezu na dohodak, i to za one s visokim plaćama. Stopa od 24 posto do sada se primjenjivala na poreznu osnovicu do 17 i pol tisuća kuna. Taj prag sada raste na 30 tisuća kuna. Dakle, veća stopa poreza na dohodak od 36 posto sada će se primjenjivati na poreznu osnovicu veću od 30 000 kuna na mjesec.

U sklopu porezne reforme mijenja se i Zakon o doprinosima. Ukidaju se dva doprinosa, za zapošljavanje i zaštitu na radu, ali se povećava onaj za zdravstveno osiguranje s 15 na 16 i pol posto.

I još što se tiče poreza, zanimljivo, naravno, onima koji će kupovati stan iduće godine porez na nekretnine pada s 4 na 3 posto.

Reforma mirovinskog sustava

Najveća reforma je, nakon ove porezne, reforma mirovinskog sustava po kojoj će se duže ostajati u svijetu rada. Od 2033. godine ići će se u mirovinu sa 67 godina, a jedan od uvjeta je i 40 godina staža.

Povećava se i penalizacija ranijeg odlaska u mirovinu: za svaku godinu 4,8 posto. Dakle, ako u mirovinu odete recimo pet godina ranije, prosječna mirovina od 2600 kuna pala bi za 530 kuna te iznosila 2070 kuna.

Ukida se i beneficirani radni staž i to za 43 zanimanja. Riječ je o radnim mjestima u rudnicima i, primjerice, željezarama, dakle onima koja u Hrvatskoj više ne postoje.

Novosti ima i u sektoru zdravstva. U novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti izdvaja se obavezu posebnog dežurstva. U domovima zdravlja po noći, vikendima i blagdanima morat će dežurati jedna ambulanta.

U sektoru pravosuđa ukidaju se prekršajni sudovi. Od Nove godine spajaju se s općinskima, a jedina dva prekršajna ostat će u Splitu i Zagrebu.

Raste minimalna naknada za studentski rad

U turizmu novosti očekuju iznajmljivače smještaja. Ako lokalna samouprava sama ne odredi paušalnu naknadu koja se može kretati od 150 do 1500 kuna, tada će taj paušalni porez iznositi 750 kuna.

I za kraj, izdvojili smo promjene koje se tiču studenata. Od 1. siječnja raste minimalna naknada za studentski rad. Umjesto 21 i pol kunu po satu, moći će zarađivati 23 kune i 44 lipe.

