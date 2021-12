Predsjednik Vlade Andrej Plenković pozvao je u subotu 'mostovca' Ninu Raspudića da zajedno obiđu COVID odjel infektivne klinike "Dr. Fran Mihaljević, no kako Raspudić nije došao, premijer ga je nazvao besramnim licemjerom koji dovodi ljude u zabludu. Na Raspudićev odgovor se nije moralo dugo čekati. Objavio ga je na društvenim mrežama.

Plenković je pozvao Raspudića u obilazak COVID odjela u Infektivnoj klinici, a kad se Raspudić nije pojavio, Plenković ga je nazvao besramnim licemjerom. Sve je počelo nakon što je Raspudić Hrvoju Zekanoviću poručio da je "žetonirani HDZ-ovac" jer je pozvao ljude da se cijepe.

Plenković je pozvao Raspudića da dođe u Kliniku i vidi kako izgledaju ljudi na respiratoru, na intenzivnoj njezi te da vide što liječnici i medicinske sestre rade u brizi za pacijentima već dvije godine.

Nino Raspudić odgovorio je u nedjelju Plenkoviću na društvenoj mreži. Pozvao ga je na "obračun u Remetincu", u ponedjeljak, točno u podne.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Obračun u Remetincu: Raspudić vs. Plenković, ponedjeljak, točno u podne

Jučer me predsjednik Vlade, mr. Andrej Plenković, iznenada pozvao da se u 15h sučelimo na COVID odjelu. Nisam se pojavio jer smatram neprimjerenim da se političari našetavaju po odjelu intenzivne njege, gdje ni najuža obitelj pacijenata nema pristup.

Stoga ga na vrijeme, dan unaprijed, pozivam na sučeljavanje pred predstavnicima medija, i to džentlmenski, na HDZ-ovom domaćem terenu, ispred zatvora u Remetincu, u ponedjeljak, 13.12. točno u podne. Osjećat će se kao kod kuće jer tu su mu prethodnici, najbliži suradnici, a pozivam ga da sa sobom povede i svoje ministre za koje procjeni da im je trenutno, kako se steže Olafov obruč, najpotrebnije razgledati budući pansion. Dolazim sam, i stojim na raspolaganju za sva pitanja, kako g. Plenkovića tako i medija", napisao je Nino Raspudić na Facebooku.