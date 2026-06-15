Nevrijeme poharalo sjever Hrvatske, vatrogasci izašli na desetke intervencija: "Mi smo se doslovno oblačili u vodi"

Sanira se šteta od olujnog nevremena koje je u nedjelju pogodilo sjever Hrvatske.

U Varaždinskoj županiji vatrogasci su imali gotovo 70 intervencija vezanih uz poplavljene kuće i gospodarske objekte.

Saniranje štete od nevremena na sjeveru Hrvatske Foto: DNEVNIK.hr

Voda je probila i u bolnicu u Varaždinskim toplicama, gdje je u tom trenutku na liječenju bilo više od 400 pacijenata uz osoblje i obitelji.

U Jakšiću kod Požege nevrijeme je oštetilo krov škole.

Saniranje štete od nevremena na sjeveru Hrvatske Foto: DNEVNIK.hr

Saniranje štete od nevremena na sjeveru Hrvatske Foto: DNEVNIK.hr

Za nekoliko općina u Varaždinskoj županiji, uz granicu sa Slovenijom, mogla bi se proglasiti i elementarna nepogoda.

"Danas ujutro svi su pogoni bili spremni za prijem dnevnih pacijenata, kojih je oko 600, plus naših pacijenata na stacionaru, kojih ima oko 430. Nitko od njih nije bio ugrožen. Svi su bili smješteni na svojim odjelima, u svojim sobama, i danas se radne terapije odvijaju normalno", rekao je Damir Mihalić, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

Damir Mihalić, zamjenik ravnatelja specijalne bolnice Varaždinske toplice Foto: DNEVNIK.hr

"Ja sam došao dvije minute prije poziva u DVD. Mi smo se doslovno oblačili u vodi. Bilo je desetak centimetara vode u samom vatrogasnom domu", rekao je Ivan Bedeković, predsjednik DVD-a Varaždinske Toplice.

Ivan Bedeković, predsjednik DVD-a Varaždinske toplice Foto: DNEVNIK.hr