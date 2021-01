Nesvakidašnji prizori u Zagorju. Na državnoj cesti 74, kod kamenoloma Gorjak na području Općine Jesenje, aktiviralo se veliko klizište. Načelnik Jasenja Andrija Ranogajac otkriva kada mozemo očekivati ponovnu prohodnost ceste.

Nesvakidašnji prizori u Zagorju. Na državnoj cesti 74, kod kamenoloma Gorjak na području Općine Jesenje, aktiviralo se veliko klizište. Kamenje i velike količine zemlje s brda su kliznule preko ceste noseći sa sobom i počupano drveće. Prometnica je potpuno blokirana što zadaje probleme tamošnjem stanovništvu.

Desetak dana nakon pojave klizišta državna cesta nije očišćena. Načelnik Jesenja Andrija Ranogajec ni sam ne zna kada mještani mogu očekivati ponovnu prohodnost ceste, jer je sve u nadležnosti Hrvatskih cesta. Inače, to je glavna cesta koja povezuje Varaždin i Krapinu.

"To je državna cesta koja je u nadležnosti Hrvatskih cesta, no predugi je to period. Krenuli su s papirologijom. Oni poručuju da još uvijek postoji opasnost da se klizište širi na gornjem dijelu.

Tu se život promijenio, naši građani su ogorčeni jer moraju ići obilaznom cestom. Tuže se da obilazna cesta ne može prihvatiti sav taj promet, a i tuže se da nije dobro odrađena signalizacija na varaždinskoj strani i sav promet s varaždinske strane prolazi kroz našu lokalnu cestu", pojašnjava načelnik.

Smatra da će se reagirati i ozbiljnije pristupiti rješavanju problema tek kada se dogodi neka nesreća. Na ovom području postoji još jedan problem, a to je potencijalna eko-bomba. 400 metara iznad klizišta je odlagalište otpada koje nije sanirano. "Toga se ja još više bojim, nalazi se uz sam vrh klizišta, bojim se eko-bombe", pojašnjava.

Kaže kako je o tome razgovarao i sa županom. "Hrvatske ceste moraju pronaći rješenje, promet treba preusmjeriti na Trakošćan-Macelj, a ne puštati kroz naše mjesto", kaže. Neka su mu objašnjenja od Hrvatskih cesta jasna i razumljiva, no smatra kako ne smiju toliko dugo biti odsječeni od ostatka županije.

