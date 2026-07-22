Nestaju majstori: Na dobrog se čeka mjesecima, a cijene rastu

Tko je u posljednje dvije godine krečio stan, uređivao kupaonicu ili mijenjao krov, dobro zna kako to danas ide. Nazovete pet majstora, dvojica se uopće ne jave, jedan može tek za tri mjeseca, a onaj koji dolazi odmah često je baš onaj kod kojeg ne želite završiti.

Nedostatak majstora odavno je prestao biti tema samo za graditelje. Postao je čest problem svakog kućanstva koje želi nešto urediti. Da biste se lakše spojili sa stručnjacima iz različitih područja, istražite ponude i na stranici Bijelo Jaje.

Otišlo je i do pola milijuna ljudi

Građevinska i obrtnička zanimanja godinama su na samom vrhu popisa deficitarnih zanimanja u Hrvatskoj. Najviše nedostaje zidara, keramičara, tesara, fasadera, vodoinstalatera i elektroinstalatera, dakle upravo onih ljudi bez kojih nema nijedne ozbiljnije adaptacije. Potražnja višestruko premašuje broj dostupnih majstora, pa se liste čekanja produljuju iz godine u godinu.

Građevinski radovi Foto: Getty Images

Glavni razlog dobro je poznat. Od ulaska u Europsku uniju 2013. Hrvatsku je, prema procjenama, napustilo između 300.000 i 500.000 ljudi, uglavnom mlađih i radno sposobnih. Velik dio njih čine baš majstori koji danas rade na gradilištima u Njemačkoj, Austriji ili Irskoj. Uz to obrazovni sustav godinama nije pratio potrebe tržišta, pa je nova generacija zanatlija premala da popuni prazninu.

Manjak se sve više krpa stranim radnicima. Tijekom 2025. u Hrvatskoj je izdano više od 170.000 dozvola za boravak i rad, a građevinarstvo je među sektorima koji ih traže najviše. To pomaže, no problem ne rješava do kraja jer potražnja i dalje raste brže od ponude.

Čeka se dulje, a plaća se više

Za naručitelja radova sve se svodi na tri stvari. Prvo, čekanje. Na traženog majstora danas nije neobično čekati nekoliko mjeseci, pogotovo u punoj sezoni. Drugo, cijena. Kada je majstora malo, cijena rada raste, a prostora za pregovaranje gotovo da nema. Treće, rizik. U gužvi se lakše dogodi da posao preuzme netko bez znanja i bez referenci, a upravo tu nastaju najskuplje pogreške.

Zato se težište pitanja promijenilo. Prije se pitalo koliko će posao koštati. Danas se pita kako uopće doći do pouzdanog čovjeka koji će ga odraditi kako treba.

Zovite ranije i tražite dokaz o radovima

Nekoliko stvari stvarno pomaže. Planirajte na vrijeme jer dobri majstori popunjeni su tjednima unaprijed, pa poziv mjesec dana ranije mijenja sve. Tražite reference i dokaz o već izvršenim radovima, ne samo lijepu priču. Dogovor stavite na papir s jasnim opisom radova, rokom i cijenom kako kasnije ne bi bilo iznenađenja.

Građevinski radovi Foto: Getty Images/iStockphoto

I, najvažnije, birajte s mjesta gdje su izvođači provjereni. Umjesto nasumičnih preporuka iz malih oglasa sve više ljudi traži majstora na jednom mjestu, gdje unaprijed vidi tko stoji iza posla.

Kvadratura povezuje cijeli lanac gradnje

Kvadratura je prva hrvatska građevinska platforma koja na jednom mjestu povezuje sve sudionike gradnje, od temelja do useljenja. Za razliku od klasičnih oglasnika, ne spaja samo investitora s jednim majstorom nego cijeli lanac, od radnika i izvođača do dobavljača materijala.

To znači da se na istom mjestu susreću investitori koji traže izvođača, izvođači koji traže radnike, ljudi koji traže posao te dobavljači materijala koji surađuju s izvođačima. Oglasi idu u oba smjera, pa netko objavi da traži izvođača, a netko drugi da traži posao ili radnika. Uz to platforma otvara prostor za kooperaciju, gdje se izvođači međusobno udružuju za veće poslove, a dobavljači se povezuju s onima kojima materijal treba. Takvo nešto na hrvatskom tržištu do sada nije postojalo.

Zašto je to važno baš u trenutku kada majstora nedostaje? Zato što se problem ne rješava samo spajanjem jednog naručitelja s jednim majstorom. Rješava se kada cijeli lanac bolje funkcionira, kada izvođač lakše dođe do radnika, kada se kapacitet dijeli kroz kooperaciju i kada je materijal nadohvat ruke. Kvadratura upravo to slaže na jednom mjestu.

Građevinski radovi Foto: Getty Images

Na Kvadraturi pretražite izvođače po djelatnosti i županiji, vidite čime se bave i što o njima kažu drugi, a recenzije stoje uz dokaz o izvršenim radovima. Pretraga je besplatna, a kontakt ide izravno. Platforma je mlada i raste iz tjedna u tjedan, no smjer je jasan.

Mladi se ipak vraćaju zanatima

Interes mladih za zanate ponovno raste. U 2025. više od 8300 učenika upisalo je obrtničke programe, što je oko šest posto više nego godinu prije, a rekordan broj polaznika položio je i majstorski ispit. Trebat će vremena da ta generacija popuni tržište, no smjer ohrabruje.

Do tada vrijedi jedno jednostavno pravilo. Tko planira unaprijed i bira provjereno, proći će bolje i brže od onoga tko majstora traži u zadnji čas. Tko želi krenuti odmah, popis provjerenih izvođača radova može pogledati na kvadratura.hr. Pomoć u spajanju s dobrim majstorima, bez obzira na to kakve radove planirali, možete istražiti i na stranici Bijelo Jaje.