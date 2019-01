Skupo bi Hrvati mogli plaćati tone radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. Polovica elektrane je naša, pa nam pripada i pola otpada. Kamo ćemo s njim, sa Slovencima se još nismo dogovorili.

Kamo s radioaktivnim otpadom iz nuklearne elektrane Krško? Glavno je to pitanje nakon sjednice Međudržavnog povjerenstva.

"Danas je dogovoreno da kordinacijska skupina za nekoliko mjeseci da analizu pravnog i tehničkog rješanja koji bi po njihovoj ocijeni bilo najbolje. U skladu s time, države će prihvatiti donijete odluke.

Slovenija zasad predlaže gradnju zajedničkog odlagališta u slovenskoj Vrbini. No to bi, osim financiranja polovice gradnje, u budućnosti značilo i da će naknade za odlaganje odlaziti slovenskim općinama. Procjenjuje se da je riječ o pet do deset milijuna eura na godinu. Zato Hrvatska razmišlja da svoj otpad preseli u vojarnu Čerkezovac na Trgovskoj gori u općini Dvor", priopćila je Alenka Bratušek, MInistrica za infrastrukturu Republike Slovenije.

"Ta lokacija je bila izabrana i nešto ranije. Imajte na umu činjenicu da Republika Hrvatska mora imati održivo rješenje. Pravno održivo, okolišno održivo, financijsko održivo rješenje za zbrinjavanje cjelokupnog radioaktivnog otpada sa teritorija RH", poručio je pak Tomislav Ćorić, Ministar zaštite okoliša i energetike.



Ekološki faktor mogao bi biti ključan. Ostane li otpad u slovenskoj Vrbini bit će tik uz rijeku Savu koja bi u budućnosti mogla ugroziti Zagrepčane. S druge strane, preseli li se na Trgovsku goru bit će uz rijeku Unu i svega kilometar od vodocrpilišta.

Lokalno stanovništvo protiv toga je već prosvjedovalo, a oštre poruke stižu i od lokalnih vlasti i aktivista iz susjedne BiH.

Ministar Ćorić kaže - Hrvatska će razmotriti "svaki prigovor, odnosno svaki argumentirani prigovor bilo kojih strana. Elektrana Krško godišnje nas opskrbljuje s oko 15 do 20 posto ukupnog kapaciteta struje. Vlada je pak u energetskoj strategiji najavila da će se do 2030. okrenuti obnovljivim izvorima energije."

"Hrvatska je mediteranska zemlja i sramota je da recimo iz sunca mi proizvodimo svega 0,03 posto energije", komentirao je situaciju Slaven Dobrović, bivši ministar zaštite okoliša i energetike.

No najprije treba riješiti problem s nuklearnim otpadom. Radna skupina mišljenje o lokaciji trebala bi donijeti do svibnja, a Međudržavno povjerenstvo razmatrat će ga na idućoj sjednici - u rujnu u Ljubljani.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr