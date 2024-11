bijesne veledrogerije

Neki trpaju novac u svoje džepove dok bolnice grcaju u dugovima, pogledajte ogromne cifre: "U prosjeku raste 30 milijuna eura mjesečno"

I dok iz brojnih afera kakva je ova u zdravstvu vidimo kako novac curi iz sustava, zdravstvo živi na dug. On vrtoglavo raste, bez obzira na to što su se posljednjih godina milijuni upumpavali u sustav. Dug bolnica veledrogerijama popeo se na 675 milijuna eura. Koliko je to puno, za usporedbu, prema podacima Fine, točno toliko iznosi glavnica ukupnog duga svih blokiranih tvrtki u Hrvatskoj.