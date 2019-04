Roditelji nestalog studenta Karla Kurtanjeka već sedmi dan tragaju za svojim sinom. Nekadašnji prvi čovjek policije za potrage Željko Pul za Dnevnik Nove TV govorio je o najnovijim informacijama o tijeku potrage.

Policija provjerava sve tragove, no za sada nemaju onaj koji bi ih doveo do 24-godišnjeg Karla Kurtanjeka. Svaki trag koji su istražitelji do sada zagrebali odveo ih je u slijepu ulicu.

Iz policije su potvrdili kako se češljaju sve nadzorne kamere od smjera Vrbana prema gradu, ali i kamere prema centru grada. Bivši načelnik zagrebačkog odjela za potrage Željko Pul riješio je na stotine nestanaka.

Prvi tjedan potrage je iza obitelji. Koje sve opcije na stolu mogu sada imati istražitelji?

Istražitelji se moraju vratiti na početak i utvrditi motive nestanka jer bez toga nema ozbiljnog traganja.

Koji su najčešći motivi nestanka?

Ima ih nekoliko: narušeni obiteljski odnosi, financijski problemi, avanturizam, određeni psihički problemi i još stotine drugih.

Koliko je bitna iskrena suradnja obitelji s istražiteljima?

To može otežati čitavu stvar, ali policija na raspolaganju ima i druge osobe koje mogu dati podatke, ponekad i korisnije.

Koliko sada nadzorne kamere mogu biti od koristi? Kako se radi rekonstrukcija kuda se osoba kretala?



Nema tu rekonstrukcije. Morate locirati gdje je osoba zadnji put viđena i krenete redom. Od javnih površina gdje su kamere, koristite te snimke i podatke koje možete dobiti s tih kamera.

Vjerujete li vi u uspješnost istrage?

Apsolutno. To je temeljni posao kriminaliste. Mora vjerovati u uspješnost svih onih mjera koje poduzima.

Iz zagrebačke policije uvjeravaju kako najbolji istražitelji rade na potrazi za Karlom ne bi li se otkrilo koja je pozadina ovog misterioznog nestanka.

