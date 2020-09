Problemi u trogirskom škveru - u kojemu kasne plaće. I dok uprava ne zna kada će isplatiti dvije zaostale plaće, radnici pitaju - gdje su državne institucije, jer je neisplata plaće kazneno djelo!

"Mi smo izigrani". Tako govore očajni radnici Hrvatske brodogradnje Trogir, tvrtke u sklopu grupe Brodotrogir, kojima nisu isplaćene plaće.

"Ne dobivamo plaću, cijelo ljeto sa 3,5 tisuće kuna. Sa 3,5 tisuće... S tim nitko ne može živjeti. Kako se se snalazimo, dragi Bog zna", žali se Perica Mitar, zaposlenik Hrvatske brodogradnje Trogir.

"Zašto ljude omalovažavaju? Zašto im ne daju plaće? Neka kažu, ovdje nema za radnike, ovdje će biti hotel. Dajte ljudima plaće, dajte im otpremnine, a ne da ih se zavlači. Velika je marčapija ne samo ovdje, već i u cijeloj državi. Ovako se sve radilo od početka 90-ih, prodavale su se firme", kaže Damir Palada.



Krediti stišću radničke obitelji, jedva se spaja kraj s krajem.

"Osjećam se kao neka stvar. Ja sam bio ratu, poručujem gospodinu Medvedu da nema više priče", kaže radnik Tonći Radnović.

Nitko za ništa ne odgovara, kažu, a novaca nema.

120 radnika sestrinske tvrtke trogirskog škvera kaže kako je strpljenje isteklo. Pozivaju vlasnika da što prije nađe rješenje i još jednom napominju kako je neisplata plaća kazneno djelo.

A prozivaju i državu.

"Gospodine Milanoviću, vi ste došli kad je u Brodotrogiru bilo 1200 ljudi. Dođite sad pa vidite koliko ljudi ima, spustilo se ispod 300. Za 3,5 tisuće kuna bih poručio Plenkoviću može li on doći raditi tu", kaže Damir Palada, zaposlenik HBT-a

Još šokantnije onda zvuči priznanje ministra rada koji zna za ovo stanje.

"Da... Znam za taj slučaj, to se u okviru brodogradnje generalno rješava u Ministarstvu gospodarstva", kaže ministar rada Josip Aladrović.

"Riječ je o privatnoj firmi i ne mogu vam odogovoriti na to pitanje zašto oni nisu primili plać. To nije u ingernciji Ministarstva gospodarstva, ako me shvaćate", kaže ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.

Uprava poručuje - plaće će biti samo ne znaju kad točno.

"Odrađeni posao nismo naplatili od naručitelja. Radimo na tome da naplatimo odrađene poslove i isplatit ćemo ljudima plaće. Sad, koliko će to brzo ići. Sutra, prekosutra, za sedam dana, to vam ne mogu reći", govori Mateo Tramontana, član uprave Brodotrogira

No, radnici imaju poruku.

"Mi smo tu samo radnici. Ali ako si dobio firmu u ovome ili onome sistemu onda brini o tim radnicima", zaključuje radnik Boško Barać.

I traže svoj pošteno zarađeni novac.

