Potrebe za krvlju puno su veće. Svih krvnih grupa nedostajalo je u KBC-u Split, no njihov apel urodio je plodom. Kako bi darovali krv - građani su danas čekali u redovima i po sat vremena.

U malu čekaonicu jedva su svi stali. Za darovati krvi trebali su biti strpljivi. Neki od njih na red su došli tek za sat vremena. Kako bilo, isplatilo se. Jer u Splitskom KBC-u samo danas prikupljeno je 130 doza krvi.

''Ja se uvijek njima divim i rekla sam - ništa osim tog strpljenja kojeg oni imaju i naše ljubaznosti ne možemo više dati i zahvalnosti što su našli vremena i toliko strpljenja da svi stoje, jer ne mogu svi ni sjesti i da ispruže tu svoju ruku, daruju krv koja je lijek za sve naše pacijente'', rekla je dr. Jela Mratinović Mikulandra, voditeljica zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Split.

U ljetnim mjesecima, zbog povećanog broja ljudi veće su i potrebe za krvlju. Dobro to zna gospodin Ivica kojemu je ovo 43. put da dobrovoljno dariva krv: ''Pomažem tako drugima. Ja sam isto imao par operacija u životu kada mi je trebala krv. Netko je da za mene, ja dajem sad za drugoga''.

Drugome je došla pomoći i Petra koja čak ni ne živi u Splitu, nego u Rogoznici: ''Odlučila sam da nakon što prošetamo po rivi, odemo dati krv.''

Nakon jučerašnjeg apela zbog nedostatka svih krvnih grupa, akcija se nastavlja i sljedeći tjedan.

''Idemo ka normalizaciji našeg stanja, nastavljamo na terenskoj akciji u Supetru na Braču u ponedjeljak. Problem nije samo Split, ono kako se zna reći Što južnije to tužnije, nije istina, naprosto manje više svi transfuzijski centri imaju smanjene zalihe krvi'', rekla je dr. Mratinović.

Krv možete darovati svakodnevno na brojnim akcijama ili u transfuzijskim centrima. Prosječna dob darivatelja krvi u Hrvatskoj je 32 godine.

U zavodu za transfuzijsku medicinu premale su zalihe krvnih grupa A+ i nula. Inače, taj Zavod opskrbljuje više od 30 zdravstvenih ustanova u zemlji.

''U ostalim dijelovima Hrvatske stanje je prilično dobro. Ostali regionalni centri kao što su Varaždin, Dubrovnik, Osijek, Rijeka, imaju zadovoljavajuće zalihe krvi. U zadnja dva tjedna počeli su se javljati problemi s A+ u nekoliko centara. Mi smo također prije dva tjedna imali smanjene zalihe krvi. Međutim, to se najviše osjetilo u Splitu. Oni su dobili nešto krvi i od ostalih centara koji su imali nešto veće količine, ali im ni to nije bilo dovoljno. Bili su smanjeni ulazi i nisu više mogli funkcionirati. Međutim, kroz ova dva, tri dana koliko je išao ovaj apel uspjeli su prikupiti i njihove zalihe su sada u potpunosti dobre. I mi smo imali smanjene zalihe, ali cijeli prošli tjedan imali smo izvanredan odaziv davatelja. Oko 350 do 450 je u petak bio ulaz krvi. I nama su time zalihe smanjenih količina A pozitivne i nula negativne relativno dobre. One nisu idealne, onakve kakve bi trebale biti. Trebale bi biti duplo veće nego što momentalno jesu, ali sve funkcionira. Koliko znam nema problema u opskrbi u bolnicama u smislu da bi se odgađale operacije', rekla je rukovoditeljica službe za transfuzijsku medicinu, dr. Maja Strauss Patko.

Krv može dati svaka odrasla zdrava osoba, od punoljetnosti do 65 godina. Mogu davati svi iznad 55 kilograma težine. Darivatelji krvi prolaze određeni pregled, prvenstveno se određuje hemoglobin. Muškarci krv mogu dati svaka četiri mjeseca, žene svaka tri. Davanje krvi traje od osam do 12 minuta, a svaka doza krvi nekome može spasiti život.



