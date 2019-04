Kao što je i najavljeno, proteklog su vikenda u dijelove Europe stigle velike količine saharske prašine, koja nije zaobišla ni Hrvatsku.

Mnoge Splićane jutros su njihovi limeni ljubimci dočekali zaprljani pustinjskim pijeskom.

Prašina sa sobom ne donosi nikakve ozbiljne posljedice, no ipak treba misliti na nekoliko stvari.

"Ono što se kod nas zapravo dogodi je da automobili često budu prljavi. Češće se to događa na Jadranu, u Dalmaciji, nego što dođe do kopnenog dijela unutrašnjosti. Onda se i ta prašina zna ponekad pomiješati s peludi. Ako padne kiša, čak i nekoliko kapi, obično to bude u tom smislu da vam više zaprlja auto. S obzirom na to da su to jako kratke epizode i ne traju dugo, to ne stvara nekakve zdravstvene poteškoće ili tegobe", objasnio je meteorolog Darijo Brzoja.

Vozačima se savjetuje da pranje automobila odgode dok ne prođu oborine koje će sa sobom donijeti i saharsku prašinu.

Prljavštine će u zraku biti cijeli ovaj tjedan.