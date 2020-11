Odmah po donošenju novih mjera gradonačelnici Varaždina i Novog Marofa, čiji građani čine polovicu teško bolesnih od COVID-19, izrazili su svoje neslaganje s mjerama, a tome se pridružio i predsjednik Gradskog vijeća Varaždina, poručuje Natalija Martinčević, zastupnica Reformista.

Saborska zastupnica Narodne stranke-Reformisti Natalija Martinčević danas je u Hrvatskom saboru ponovno istaknula važnost epidemioloških mjera i ukazala na neodgovornost pojedinih političara.

"Nakon činjenice da je Varaždinska županija sa 925 zaraženih na 100 tisuća stanovnika postala najugroženija regija u Europi, Nacionalni stožer je gotovo u cjelini prihvatio naš prijedlog uvođenja dodatnih mjera. Nažalost, odmah po donošenju novih mjera gradonačelnici Varaždina i Novog Marofa, čiji građani čine polovicu teško bolesnih od COVID-19, izrazili su svoje neslaganje s mjerama, a tome se pridružio i predsjednik Gradskog vijeća Varaždina. Isto tako, zahtjevi gradonačelnika Čehoka i sličnih za zatvaranjem tvornica jer, kako jasno navode, prihvaćaju samo potpuni lockdown ili ništa, očito šalju poruku da je najbolje ne napraviti ništa", istaknula je Martinčević te dodala kako su svi oni jasno pokazali tko je proteklih tjedana opstruirao napore da se donesu oštrije mjere i sačuva zdravlje građana.

"U našem slučaju imamo i jednu dodatnu novost, a to je javni zahtjev zastupnika Habijana da trošak obeštećenja zbog zatvaranja djelatnosti u Varaždinskoj županiji plaćaju građani Grada Varaždina i Varaždinske županije, a ne država, što je slučaj u cijelom svijetu. Dakle, svima drugima u Hrvatskoj neka plati država, a građani Varaždinske županije neka si plate sami. To je već poznati model nekih stranaka u 'borbi' za našu Županiju", poručila je Martinčević.

"Na žalost po naše građane, to su stavovi i prijedlozi s kojima se u borbi s pandemijom suočavamo, pa razumijemo da se drugi županijski stožeri ne žele izložiti takvim napadima dok ih smrti sugrađana na to ne natjeraju, a neki vjerojatno ni tada. I dalje će se čekati da Nacionalni stožer preuzme odgovornost, a u toj igri straha od odgovornosti, nažalost, odlaze životi naših sugrađana", rekla je.

Istaknula je i da su, unatoč tezama kako su u Varaždinskoj županiji za lockdown, upravo mjere koje su uveli način da do potpunog lockdowna ne dođe.

"Mi smo ovim mjerama zatvorili 3 posto gospodarstva s ciljem da preostalih 97 posto nastavi raditi jer su u Varaždinskoj županiji zaposlene 62 tisuće ljudi, od čega dvije tisuće u ugostiteljstvu. Istovremeno se zalažemo i za ozbiljne mjere pomoći onom dijelu gospodarstva koji trenutačno nije u mogućnosti raditi, i to po modelu Austrije i Njemačke prema kojem se isplaćuje pomoć u iznosu od 75 do 85 % prometa iz studenog prošle godine uz još neke mjere, s čime se slažu i ugostitelji. Postoji trenutak kada prestaje politika, a počinje borba za zdravlje i živote ljudi, a izrugivanje mjerama i populističko pozivanje građana na neodgovornost, kakvo smo jučer imali priliku vidjeti u Varaždinu, i to od onih koji bi trebali biti primjer siguran je put u nove, nažalost nepotrebne ljudske tragedije", rekla je Martinčević.

Čačić: U odluci zatvoriti tvornice ili kafiće, odlučili smo se za kafiće

Župan Varaždinske županije Radimir Čačić komentirao je odluku da se u toj županiji zatvore ugostiteljski objekti na dva tjedna.

"Mi imamo 62 tisuće zaposlenih, ispod 3 posto radi u ugostiteljstvu. Jasno je po svim studijama i analizama utvrđeno da su žarišta i tvornice, obitelj i promet. Sve su žarišta, ali da su u samom vrhu kafići, barovi i restorani. U odluci o tome hoćemo li zatvoriti tvornice ili kafiće, mi smo odlučili zatvoriti kafiće jer nam zdravstveni sustav puca", kaže Čačić.

Napominje kako se oni u županiji bliže 200 ljudi na kisiku.

"Sasvim je sigurno da je Hrvatska sa Slovenijom i Austrijom najgora u Europi. Najveći broj testova u Hrvatskoj imaju Varaždinska i Međimurska županija, ali na razini Europske unije mi smo pri dnu što se tiče broja testova", rekao je Čačić u razgovoru za N1.

"Kad bi bila potpuna odgovornost građana u poštivanju mjera, mjere ne bismo ni trebali", dodao je.