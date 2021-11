Ministar obrane Mario Banožić u izjavi za medije nakon sjednice Vlade komentirao je najnoviju epizodu sukoba s predsjednikom Republike i vrhovnim zapovjednikom Oružanih snaga RH (OSRH) Zoranom Milanovićem.

''Milanovićevo pismo je nova farsa i uvreda'', kazao je ministar obrane Mario Banožić u izjavi za medije nakon sjednice Vlade te je odbacio tvrdnje predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH (OSRH) Zorana Milanovića da zlupotrebljava vojsku i navode iz njegova pisma: ''Ovo je šesti ili sedmi put da ja izlazim s činjenicama, nakon čega dođe val uvreda na osobnoj razini. Kad predsjednik nema argumenata, onda ide s uvredom na osobnoj razini".



''Samo zato što sam tražio da se vodimo Zakonom o obrani i jest došlo do ove priče'', ustvrdio je ministar obrane. "Ističem da nema nikakve zloupotrebe ovlasti kod umirovljenja Burčula. Ne radi se o umirovljenju, nego o prestanku djelatne službe s pravom na punu starosnu mirovinu. Bez suglasnosti ministra obrane predsjednik ne može imenovati zapovjednika. Ministarstvo obrane je utvrdilo da za umirovljenje nije potreban načelnik glavnog stožera, nego je to u nadležnosti Ministarstva obrane", kazao je Banožić.

''Ministarstvo obrane je u svim dosadašnjim istupima utvrdilo da umirovljenje nije u nadležnosti načelnika Glavnog stožera niti je za takvo postupanje potreban prijedlog načelnika Glavnog stožera. To je isključivo zakonska ovlast ministra obrane. U obrazloženju rješenja bivšeg zapovjednika Počasno-zaštitne bojne (PZB-a) naveden je plan izdvajanja osoblja za 2021., a ne kako se u navodi u pismu, lista za zvanja po potrebi službe za 2021. Podsjetit ću da je plan izdvajanja osoblja za 2021. dokument koji je utemeljen Zakonom o službi u Oružanim snagama RH,. Taj plan je donesen jednoglasno na kolegiju ministra obrane, na kojem su bili načelnik Glavnog stožera, njegov zamjenik i zapovjednici grana. Dakle, stvar je utemeljena na zakonu, a ne nekakvoj listi koju oni navode'', istaknuo je Banožić.

Dodao je i da je personalno upravljanje i provedba kadrovske politike sukladno Zakonu isključivo u nadležnosti MORH-a: ''Isto tako postupao sam u skladu sa zakonom i oštro demantiram tvrdnje da to predstavlja zlouporabu ovlasti koju mi daje Zakon te maltretiranje i diskriminaciju časnika Hrvatske vojske. Vezano uz navode o kadrovskim rješenjima koja se navode u pismu Ministarstvu obrane, a koja su navodno protivna Zakonu, ja isto tako demantiram pismo. Što se tiče rješenja za djelatnu vojnu osobu koja se navodi, brigadira u samostalnom sektoru za informacijsko-komunikacijske sustave, Ministarstvo obrane tvrdi i ja na čelu s njima da je riječ o brigadiru kojem je sukladno Zakonu o službi u Oružanim snagama RH djelatna vojna služba prestaje s 31. prosinca 2021. što je u skladu sa zakonom''.

''Isto tako vezano uz navode oko bojnika koji radi u protokolu Ministarstva obrane - taj časnik je raspoređen sukladno Zakonu, a ne suprotno Zakonu kako navodi predsjednik Republike. Što je u skladu s člankom 56. zakona o službi u Oružanim snagama RH. Tu je samo prešućena činjenica da je pomoćnik predsjednika Republike po činu brigadir na brigadirskom mjestu sa srednjoškolskim obrazovanjem. Što se tiče navoda o bojnici, pukovnici, brigadiru koji rade u kadrovskoj službi Ministarstva obrane, navodim da osobe koje vode upravne postupke i rješavanje upravnim stvarima imaju obvezu polaganja državno stručnog ispita i sukladno aktima o rasporedu takvi ispiti se polažu''. istaknuo je i dodao: ''Ukazujem da je svjesno prešućena činjenica da prva dva personalca kod načelnika Glavnog stožera admirala Roberta Hranja koji donose rješenje o upravnom postupku i rješavaju o stanjima u službi, koji su na rasporedu na tim mjestima od 2016. tj. 2017., nemaju položen državni stručni ispit''.

''Vezano oko konstatacije oko navodno lošeg materijalnog stanja i opremljenosti vojske, navodim da je Ministarstvo obrane dobitnik rebalansa od čak 53 posto povećanja. Financijski plan Ministarstva obrane povećava se za 22,4 milijarde. Trenutni plan je 4,8. Mi se povećavamo za 7,2 milijarde kuna. Vezano za odlaske ministra obrane na ministarske sastanke EU-a i NATO-a, ja postupam i svoje poslove obavljam u skladu s Ustavom i Zakonom. Ovaj Zakon je donio on kao premijer, tada mu je odgovarao, a danas mu je postao problem, ne znam iz kojeg razloga. Da želi biti bitan faktor, sjeo bi za stol i radio na dobrobiti Hrvatske vojske'', poručio je Banožić.

''Unatoč tome što je nešto rečeno, ovo je politika. Svi se moramo odgovorno ponašati, a to ponašanje je definirano zakonima i ja moram raditi u funkciji razvoja Hrvatske vojske, to tražim i od njih'', kazao je Banožić upitan kako će nakon niza uvreda izmijenjenih tijekom proteklih tjedana sjesti za stol s predsjednikom Republike.

''Bez obzira što je rečeno, sjedite za stol i vratimo se na početak, to je prošla godina, i počnimo raditi po zakonu. Zbog tih stvari sam pokrenuo inspekcijski narod da se utvrdi koje su to zapovijedi izdane mimo zakona, tj. ministra obrane. Iza svake te zapovijedi nastaje određeni trošak, koji se plaća u ministarstvu obrane. Netko je odlučio sebi praviti kirvaje i od sebe raditi velikog vođu, a to trebaju plaćati građani kroz Ministarstvo za koje ja odgovaram'', rekao je Banožić.

''Stvar je došla do toga da se počeli postavljati zapovjednici mimo Zakona. Ja sam na to reagirao jer mislim da je nedopustivo da unutar toga što u sustavu vojske imamo više od 400 ljudi koji mogu odgovarati određenom zapovjednom mjestu i da se ide na osobnu razinu i kaže: bit će taj jer je moj. To je čisti oblik nepotizma i još to tražiti od osobe koja nema čin za to mjesto. Tražiti od mene da ga izvanredno promaknem, neće ići'', poručio je ministra obrane.

"Za vrijeme mandata Zorana Milanovića u vojarnu Gospić uloženo je znate koliko? Nula kuna. Dajete Milanoviću medijskog prostora da me vrijeđa i omalovažava, tako želi biti faktor'', kazao je Banožić osvrnuvši se i na činjenicu da je Milanović bio ranije danas u posjeti vojarni u Gospiću.



Komentirao je i činjenicu da kao ministar obrane dan ranije nije bio pozvan na Pantovčak: ''Stvar je jednostavna. Uvijek su na Hrvatskom vojnom učilištu bile promocije, to je svečan trenutak, činove koje dobivaju predlaže načelnik GS OSRH-a, a ja potpisujem. Ne znam u kojem je momentu nestao ministar obrane, a koji će opet na stol dobiti račune koji su stvoreni u toj prisezi na Pantovčaku, temeljem zapovjedi koja nije u skladu sa Zakonom''.



''Žao mi je što nisam bio tamo i žao mi je što nisam mogao govoriti ni u Požegi da bih čestitao ročnicima i njihovim roditeljima. Želim dati poruku da smo zdravo društvo u koje se vrijedi ulagati'', kazao je.

''Mislim da je najveći problem da on nikada nije bio radnik, nego ima ono što je pred njim na stolu, a što mu je stavio netko drugi. Trebao bi provjeriti što mu savjetnici stavljaju na stol. Ja kad potpisujem neku odluku, udubim se u nju", kazao je Banoži, koji je ustvrdio i da Milanović ne razmišlja o posljedicama: "Ako šalješ vojsku u BiH, onda moraš znati da to ne može proći bez suglasnosti Ministra obrane".

"Vlada se najčvršće protivi bilo kakvoj politizaciji HV-a i sa svoje strane nastojat ćemo na odgovoran način riješiti ta pitanja već u utorak na Vijeću za obranu, koje će biti u Banskim dvorima", rekao je ranije danas premijer Andrej Plenković u uvodnom govoru na početku redovite sjednice Vlade.

Najavio je i da će se prije tog sastanka u ponedjeljak održati pripremni sastanak s Kolegijem zapovjednika Hrvatske vojske kako bi osobno i neposredno od njih čuo koji su problemi i otvorena pitanja u Hrvatskoj vojsci i kako vide da bi Vlada mogla dati dodatni doprinos.

Plenković je pritom istaknuo da su pozicije članova Vlade stabilne, a "kako vrijeme odmiče ministar Banožić je najstabilniji".

Ranije jutros predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH (OSRH) Zoran Milanović objavio je pismo koje je poslao Plenkoviću vezano uz Banožića, a iz Gospića je uputio novi set primjedbi na Banožićev račun.