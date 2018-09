Građanska inicijativa (GI) "Narod odlučuje" u utorak je izrazila sumnju da su namjere Vlade glede njihove referendumske inicijative poštene i zakonite istaknuvši kako imaju demokratsko pravo, preporučeno od strane Venecijanske komisije, biti promatrači tijekom provjere potpisa.

Građanska inicijativa "Narod odlučuje", u otvorenom pismu ministru uprave Lovri Kuščeviću, tvrdi da Kuščević u medijskim istupima posljednjih dana ponovno pokušava manipulirati javnošću iznoseći neistine o referendumskoj inicijativi za pravedniji izborni sustav.

Tako, navode iz GI, ministar Kuščević po tko zna koji put zaključuje kako je “neobično” što je građanska inicijativa Narod odlučuje prvo javno objavila jednu, a nakon nekog

vremena drugu brojku prikupljenih potpisa.

Smatraju kako je Kuščević "ili zaboravio ili namjerno manipulira i iskrivljuje činjenice" te podsjećaju kako su od objave prve brojke - kada je bilo jasno da je prikupljeno dovoljno potpisa - jasno naglasili da potpisne knjige još pristižu i da to nije konačan broj. Uz to, rekli su i kako će konačan broj objaviti kada pregledaju sve potpisne knjige, što su i učinili prilikom predaje potpisnih knjiga Hrvatskom saboru.



GI "Narod odlučuje" tvdi da ministar Kuščević manipulira i kada kaže da Zakon o referendumu ne poznaje promatrače, iako zna da isti Zakon ne poznaje ni to da Ministarstvo uprave, Apis ili bilo koje drugo tijelo provjerava potpise nakon što su predani Saboru. Zakon jedino kaže, dodaju, da Organizacijski odbor utvrđuje je li prikupljen dovoljan broj potpisa što su i učinili.



Kuščevićevim pokušajem manipulacije drže i njegove pozive na "većinski dio javnosti koji nije dao potpise za referendumsku inicijativu”. Poručivši mu kako zaboravlja da “većinski dio javnosti” nije dao glas ni HDZ-u na parlamentarnim izborima 2016. kada je HDZ dobio oko 650.000 glasova, "ne toliko više nego što je inicijativa prikupila potpisa", a, dodaju, "svejedno obnašaju vlast i upravljaju državnim proračunom i institucijama, odlučuju o Agrokoru, mirovinama, obrazovnoj reformi, Uljaniku..."

GI "Narod odlučuje" također tvrdi kako je ministar Kuščević vrlo aktivan u vođenju protureferendumske kampanje lažno navodeći kako bi se predloženim referendumom “zadiralo u prava manjina” te da bi to bio korak unatrag, što ta građanska inicijativa odbacuje istaknuvši kako im je cilj ujednačiti jednakost biračkog prava i pridonijeti bržoj društvenoj integraciji svih nacionalnih manjina, sve prema praksi razvijenih demokracija.

"Sve ovo navedeno, uz tako očito bježanje od promatrača ostavlja jak dojam da namjere Vlade glede referendumske inicijative Narod odlučuje nisu poštene i zakonite. Nikad potkrijepljene tvrdnje ministra da tisuće se građana javilo za promatranje i da je inicijativa "Narod odlučuje" samo jedna od tisuću zainteresiranih ne drže vodu. Inicijativa je kao organizator prikupljanja potpisa strana u referendumskom postupku, oni koji su građanima omogućili izjašnjavanje za raspisivanje referenduma. Stoga imamo demokratsko pravo, preporučeno od strane Venecijanske komisije, biti promatrači", navodi uz ostalo GI "Narod odlučuje" u otvorenom pismu ministru Kuščeviću. (Hina)