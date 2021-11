Brankica, Paolo i njihova kći Viktoria gradski su život zamijenili seoskim i na staroj djedovini pokrenuli brend prirodne kozmetike pod nazivom Viktoria. Cijeli proces proizvodnje od početka do kraja rade sami. Kako izgleda njihovo imanje na kojem se nalazi deset magaraca, mnoštvo smilja, proizvodni pogon i još puno toga, pogledajte u novoj epizodi emisije Startaj Hrvatska.

Ako je pitati Brankicu Borović i Paola Mali – grad ili selo, oni će se odlučiti za potonje. ''Radučić je uvijek bio mjesto za vratiti se i odmoriti dušu. Mi odemo i putujemo posvuda, ali Radučić je naše mjesto na koje se vraćamo sebi, kući, domu, duši, svemu'', kazala je Brankica, koja je s obitelji spakirala kofere i zamijenila Rim seoskim životom, a posao menadžera poljoprivredom i poduzetništvom.

''Kad živite dugo u gradu, možete razumjeti da je bolje na selu. To je bolje za nas. Svi nam se čude, ali mi nismo ludi, baš volimo živjeti na selu. Civilizacija je i dalje blizu'', kazao je Paolo pa dodao: ''Mi smo otišli na selo jer smo mislili da ćemo bolje živjeti i manje raditi, ali više radimo, život je bolji, ali i dalje jedemo samo jednom dnevno kruh, salamu i majonezu. I sad kad sam bio u Italiji, rekao sam 'Dosta je tjestenine, ajde malo kruha, salame i majoneze da se vratimo na naše.'''

Paolo, Viktoria i Brankica



Na njihovu imanju glavna atrakcija su, svakako, magarci, pa smo ih pitali da nam otkriju nešto više o njima. ''Magarci su jako mili i dobri. Kad grickaju, oni to rade da bi vam dali pažnju, time traže ljubav, ali kad grickaju, to boli. Obično ljubav zna zaboljeti'', našalila se Brankica i dodala da su magarcima zubi jako crni iako su zdravi te da mogu prepoznati mirise na kilometre.

No nisu magarci jedine životinje na njihovu imanju. ''Imamo 10 magaraca, konja Mosora, imamo češku vučicu Arku, maine coon mačku, dva sokola i psi nam stalno dolaze. Oni dođu, malo žive s nama pa odu, tako da konačan broj nije nikad definiran'', priznaje Brankica. Njihovoj malenoj kćerkici Viktoriji, po kojoj je njihov brend i dobio ime, najdraža je životinja ipak najmlađa mala magarica, kojoj su nadjenuli ime Elsa.

Upravo je magareće mlijeko baza Viktoria proizvoda. Pitali smo Brankicu piju li ga ili ga čuvaju samo za kozmetiku. ''Ako se ima, onda i za piće, ali u kozmetici je to nešto posebno, to je baš premium proizvod. Ima mnoštvo benefita koji ga čine odličnim čak i za osjetljivu kožu'', rekla je te dodala: ''Magareće mlijeko je slatko. Jako je bogato laktozom, ali nema u sebi toliko masti, tako da je kao razvodnjeno, ali slatko. Ono nema mirisa, makar je tako kod naših magarica, ne znam kako je kod drugih.''

Viktoria prirodna kozmetika



Osim magarećeg mlijeka i smilja koje sami uzgajaju, magični sastojak Viktoria kozmetike zapravo je proces njezina nastajanja unutar zatvorenog, kontroliranog lanca, s obzirom na to da se sve događa u njihovu malom, ali odlično opremljenom laboratoriju. Ovakav način proizvodnje omogućuje praćenje svih faza razvoja jednog proizvoda, pa je upravo sljedivost važan pokazatelj kvalitete i sigurnosti proizvoda, kako za zdravlje tako i za okoliš.

''Želja mi je da kvaliteta bude prepoznata i da širi spektar ljudi vidi što to znači prava prirodna kozmetika. Prenijeti tu ljubav i sve što smo stavili u taj proizvod. Mi radimo sve, od uzgoja, sirovine do prerade i proizvodnje prirodne kozmetike kod nas u labosu. Cijeli je krug zatvoren kod nas'', objasnila je Brankica te dodala kako je malom proizvođaču teško pokriti sve segmente: ''Nemoguće je čak i da imate financija, a teško je imati da se to sve pokrije, da mali proizvođač sve to napravi i pritom se marketinški uzdigne. SPAR nam je svojom profesionalnošću stvarno dao vjetar u leđa u svim sektorima, tako da bi bez toga taj proces, ako bi se i dešavao kod nas, trajao jako, jako dugo.''

Svoju su kremu za lice i gel za tuširanje s magarećim mlijekom sada stavili na police SPAR supermarketa i INTERSPAR hipermarketa, a što su sve morali napraviti da bi to postigli, pogledajte u sljedećoj epizodi emisije Startaj Hrvatska u nedjelju, 21. studenog na Novoj TV.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2021. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Hrvatske.

