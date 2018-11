Hrvatski ribari za sada mogu odahnuti nakon što je prihvaćeno izvješće Ruže Tomašić u Europskom parlamentu. Nova pravila ugrozila bi na tisuće radnih mjesta u Hrvatskoj koja ovise o sitnoj plavoj ribi. Iako priča još nije gotova, ribari se nadaju da će sve završiti povoljno za njih.

Dok krpa mreže, ribar Jozo Pera već razmišlja kad će ponovno ići loviti ribu. "Ima je dovoljno, riba je mala, ali ima je pristojno", kaže Pera.

Vlasnik je plivarice. I on je vidio da je prihvaćeno izvješće Ruže Tomašić u Europskom parlamentu o planu izlova sitne plave ribe.

"Ruža Tomašić pokušava nešto napraviti, hoće li nju netko slušati ili neće to ćemo vidjeti. A to smanjenje kvote - može ako se digne cijena ribe, problem su ionako male cijene, 2 kune, 2,20, ako smanje kvotu kako će ljudi primati plaće, kako uopće opstati", pita se Jozo.

U pitanju su srdela i inćun koji nisu kao stokovi na Baltiku. Europska Komisija pokušava unificirati modele upravljanja kako na Baltiku tako i na Jadranu, kažu u HGK.

"Pošto se radi o kratkoživućim vrstama ne možete primjeniti modele koje je predložila Europska komisija. To su kvote i Escapement Strategy. Jedno i drugo bi dovelo do poraza hrvatskog gospodarstva ribarstva da još preko principa bijega Hrvatskoj Komisija predviđa moratorij na ulov od nekoliko mjeseci do nekoliko godina", kaže predsjednik grupacije ribolova HGK Ivan Birkić.

Bitke tek slijede

No, našim ribarima se zasad ništa ne mijenja i mogu loviti kao i do sada. Sitna plava riba je najvažniji resurs u Jadranu. Izvezemo preko 55 milijuna eura upravo takve ribe.

"Nama bi bilo dobro da se ovo malo skupa sve sredi i da se urede odnosi između ribara i ribarstva", kaže prodavačica Silvana Lasić.

"Je, zaštitili su plivaričare, a što je s nama koćarima koji lovimo bijelu ribu? Nas nitko ne štiti, ni država ni Ruža Tomašić. Cijena nafte je otišla u nebesa, radnu snagu ne možemo naći, riba je u bescijenje", žali se Ana Vučemilović Alegić.

Hrvatska već provodi niz mjera zaštite koje su za sitnu plavu ribu vrlo restriktivne i ne provode se nigdje u svijetu u takvom obimu, kažu u grupaciji ribolova.

"Priča nije ni izbliza završena. Izvješće je prošlo tako kako je prošlo, predstoje bitke na Europskom vijeću, zatim trijalog i slično. Razgovarajući sa Talijanima oni će početi gurati taj prijedlog preko svoje Vlade", kaže Birkić.

Kako bi epilog bio sretan za ribare.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr