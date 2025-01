Porazbijana vrata, prozori, oštećene nove klupe, srušena skela i hrpa ostataka od zračnih bombi i raketa. Sve ovo je rezultat divljaštva u zagrebačkoj školi, što s čekićima, što s pirotehnikom.

"Rakete smo našli i u školi jer su kroz razbijena stakla ispaljivali rakete u školu. Sva sreća da je to bilo u sanitarnim čovrovima gdje je karamika pa se ništa nije zapalilo. A moglo se i zapaliti, moglo je biti puno gore nego što je", objasnio je Tomislav Milek, ravnatelj OŠ Lovre pl. Matačića.

Šteta nije mala. Policija traga za počiniteljima. Ravnatelj će podnijeti kaznenu prijavu. U kvartu kažu da se pucalo danima.

"Ja sam sama deset puta zvala policiju zbog petardi. To su bombe, to su bombe padale", rekla je Anđelka.

"Maloljetnici pucaju već 15 dana, treba zabraniti prodaju tih jakih petardi. Nekad su bile one zelene, mogao si kupiti te male, ali ovo što danas rade je previše", zaključio je Danijel.

Pokrenuta je online peticija za zabranu prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava bez obzira na razdoblje u godini, ali i uvođenje strožih kazni.

"Najviše boli kad lupite nekoga po džepu. Ja bih stavila žestoke kazne", rekla je Ivana.

"Malo potpunija kontrola tko, što prodaje, tko gdje i kako puca - možda bi to bilo rješenje. Probajte zabraniti pa će opet na crno nabavljati i opet će pucati", objasnio je Miro.

A što na potpunu zabranu kažu u policiji, razmatra li se? "Mi smo uvijek za najbolje zakonsko rješenje. Sigurno će se razmatrati i to pitanje", rekao je Nikola Milina, glavni ravnatelj policije.

Glasne detonacije koje se mogu čuti ovih dana - to su topovski udari.

"To su ustvari bombe, samo što nemaju gelere. Taj jedan topovski udar je 100 i više grama eksplizivne smjese, to je detonacija jedne ručne bombe", objasnio je Nikola Turkalj, načelnik za inspekcijske poslove.

Petarde su potpuno zabranjene, ne samo za djecu, već za sve. Ali, crno tržište radi i što je najgore to završi u rukama djece. Nabavlja se i preko kojekakvih internetskih stranica. Ova godina je rekordna i po pitanju procesuiranih roditelja.



"U ovom trenutku imamo preko 40 optužnih prijedloga protiv roditelja malodobne djece, to su kazne od 130 do 390 eura", poručio je Turkalj.

Ravnatelj Milek kaže - u školi se s djecom radi na ovu temu, ali tu su i društvene mreže. "Sve im je dostupno danas. I to što se danas naručuje preko interneta, sigurno se ne provjeravaju paketi svi i može doći što hoće. Mi radimo koliko možemo".

"Naravno da influenseri reklamiraju, oni se povode za njima kao za sve druge stvari. Ne treba se pucati uopće, treba napraviti vatromet na trgu i to je to", rekao je Danijel.

U posljednja tri tjedna zbog raketa, petardi i ostale pirotehnike teže je ozlijeđeno 10, a lakše 16 osoba. Među njima ima maloljetne djece. Pametnom dosta.

