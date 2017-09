Prijedlog Obiteljskog zakona u javnoj je raspravi bio najkraće u povijesti hrvatskih zakona. Zbog sporne definicije obitelji podigao na noge političare, pravnu struku i nevladine organizacije.

Reporterka Nove TV Sabina Tandara Knezović u Dnevniku je o toj temi razgovarala s predsjednicom Saborskog odbora za obrazovanje Nadom Turinom Đurić.

Učinjena je kardinalna pogreška - zakon je povučen iz javne rasprave, koje ključne izmjene očekujete?

U samo nekoliko sati došao je velik broj zamjerki na zakon putem društvenih mreža od strane udruga, pravnih stručnjaka i političara. Mislim da će zakon trebati stubokom mijenjati jer očito da on nije pisan sa željom da živi u 21. stoljeću nego u srednjem vijeku. Sasvim je jasno da je građanstvo u roku tri sata uspjelo srušiti zakon za kojeg je ministrica bila uvjerena da će proći.



Što je ono ključno što vam je zaparalo uši?

Ljudi ne žele da se dira u njihovu privatnost. Obitelj je vrlo emotivno nabijena kategorija. Ljudi ne žele da država propisuje način na koji će netko odgajati djecu ili propisuje kako se ponašati prema vlastitom suprugu. To u zakonu pisati ne smije. On mora imati širinu da obitelji da uvjete da može kvalitetno živjeti, ali ne može propisivati intimne odnose.

To je najviše dirnulo ljude, kao i odnos prema onima koji žive zajedno ili su u braku, a nemaju djece. Oni se sigurno osjećaju kao obitelj. Vjerojatno je velik broj njih želio imati djecu, ali u tome nisu uspjeli i ovaj zakon ih duboko vrijeđa. To je ključna točka na kojoj je zakon pao. Treba mijenjati osnovne postavke zakona i mislim da će premijer morati mijenjati radnu skupinu i u nju uključiti ljude koji mogu i moderno razmišljati. S obzirom da na vlasti imamo konzervativnu Vladu, u konačnici će morati učiniti neke kompromise.

Treba li u zakon uopće unijeti definiciju obitelji?

Ako se radi o obiteljskom zakonu naravno da treba. Ona se mora moderno formulirati. Danas možemo imati obitelj koju čine suprug, supruga i djeca, ali ona može biti formulirana i u skladu sa Zakonom o životnom partnerstvu kojega smo uveli. Tu obitelj treba proširiti.

U zakonu piše da roditelj ima pravo na odlučivanje o obrazovanju djece. Kosi li se to sa kurikularnom reformom.



Roditelji imaju veliku ulogu u obrazovanju svoje djece i do njihove dobi odlučuju o cijelom nizu stvari. Međutim, odlučivanje o najosobnijim stvarima poput svjetonazora i stavova o raznim temama treba prepustiti svakoj osobi i svakoj obitelji samoj za sebe. To su vrlo privatna i intimna opredjeljenja. Zakon u tom dijelu ne smije postavljati definicije. U tom zakonu se pojavljuju neke definicije poštivanja između muža i žene, nevjere i sličnih stvari. Takve stvari u zakonu jednostavno ne smiju pisati.

