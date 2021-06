Održan posebni virtualni event, Generalne skupštine EL, 4. lipnja 2021. godine.

Da nam je „staro normalno“ i da je sve moglo biti onako kako smo planirali, ovo bi priopćenje bilo poslano iz prelijepog Šibenika gdje je krajem svibnja Hrvatska Lutrija trebala biti domaćinom 11.-og Kongresa Udruženja europskih lutrija (The European Lotteries) te Summita Udruženja svjetskih lutrija (World Lottery Association). Kongres bi u normalnim uvjetima okupio gotovo 1000 sudionika iz cijelog svijeta. No, promijenjena stvarnost i nove okolnosti primorale su nas na održavanje posebnog virtualnog eventa, Generalne skupštine EL, koji se održao 4. lipnja 2021. godine.



Posebna gošća ovog događanja bila je 4. predsjednica RH i aktualna članica Međunarodnog olimpijskog odbora, gospođa Kolinda Grabar Kitarović, a u svom se uvodnom obraćanju osvrnula na ulogu nacionalnih lutrijskih organizacija u financiranju različitih društveno korisnih djelatnosti:

„U financiranju lokalnog sporta, važnu ulogu ima društvena odgovornost kompanija, a osobito nacionalnih lutrija koje generiraju potrebna sredstva priređivanjem igara na sreću. Posebno važan doprinos u tome daju članice Udruženja europskih lutrija, koje u proračune svojih država uplaćuju više od ukupno 30 milijardi eura, što je 20 posto proračuna Europske komisije. Čak 80 posto svoje zarade lutrije preraspodjeljuju drugim gospodarskim i društvenim čimbenicima, od čega sport dobiva više od milijardu i pol eura godišnje.

U trenutku kada svi zajedno polako izlazimo iz ovog teškog razdoblja globalne pandemije Covida-19, u kojem smo svi bili izvrgnuti pojačanom stresu, sport dobiva veću važnost nego ikada. Vjerujem da je upravo element igre čvrsta poveznica između nacionalnih lutrija i sporta, koja će se i dalje ne samo održavati, nego i jačati. Snažno podržavam ulogu nacionalnih lutrija u financiranju sporta, a sigurna sam da na tom polju ima prostora i za nove ideje i modele suradnje. Veselim se što ću u svemu tome i sama dati svoj doprinos.“



Posebnost ovog događanja za Hrvatsku Lutriju, kao suorganizatora, je i činjenica da je predsjednik uprave Hrvatske Lutrije, gospodin Mario Musa, od 4. lipnja i član Izvršnog odbora EL-a: „Od samog početka svog mandata punu podršku dajem udruženju europskih lutrija te inicijativama koje ono provodi. Izuzetno sam ponosan na to da je uloga jedne relativno male nacionalne lutrije u svjetskim okvirima, Hrvatske Lutrije, prepoznata i u međunarodnim krugovima te da se dugogodišnji trud mene i mog tima, cijeni i van granica lijepe naše. EL je najveća i najreprezentativnija organizacija u području igara na sreću koja okuplja lutrije cijele Europe. Istovremeno, udruženje štiti interese nacionalnih lutrija, omogućuje stjecanje znanja kao i dijeljenje i istraživanje najboljih praksi u industriji igara na sreću, a na prvo mjesto i prije svih ostalih interesa, stavlja zaštitu igrača i odgovorno priređivanje igara."

Financiranje iz sredstava nacionalnih lutrija predstavlja značajan dio prihoda koji omogućuje održivo poslovanje, a nacionalni priređivači igara na sreću godišnje u Europi sufinanciraju sportske, obrazovne, kulturne i druge programe vrijedne više od 21 milijarde eura. U skladu s time i ovom je prilikom Udruženje europskih lutrija dodijelilo donaciju od 5.000 €, koja će po izboru počasne gošće, gđe. Kolinde Grabar Kitarović, biti uplaćena Odbojkaškom klubu „Petrinja“. Riječ je o klubu koji od 2007. godine uspješno djeluje u 7 dobnih kategorija te okuplja oko stotinjak članova, dječaka i djevojčica.

PR Foto: PR

„Iza nas je vrlo teška godina jer nam je pandemija onemogućila treniranje i daljnja natjecanja, a uz to je i našu Petrinju zadesio razoran potres zbog kojeg u gradu ne postoji više niti jedna upotrebljiva sportska dvorana. Zbog toga smo primorani trenirati u dvoranama u okolici Petrinje te smo za potrebe prijevoza igrača uzeli na leasing kombi vozilo. Stoga, ćemo ovu vrijednu donaciju utrošiti na otplatu dijela leasing ugovora, a dijelom za uređenje naših terena za odbojku na pijesku koje članovi našeg kluba koriste u ljetnim mjesecima. Vjerujem da će ova nesebična donacija vratiti našim članovima nadu u bolju i sretniju budućnost u našem gradu, a klubu osigurati lakšu prilagodbu cjelokupnoj situaciji i ujedno doprinijeti postizanju što boljih rezultata u narednim natjecateljskim sezonama. Još jednom, od srca, zahvaljujemo na prepoznavanju potreba našeg kluba koji u ovim teškim okolnostima, našim članovima, pruža odmak od tmurne svakodnevnice“ – izjavila je ovom prilikom tajnica Odbojkaškog kluba Petrinja, gospođa Anabela Kunert.