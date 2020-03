Hrvatska vojska (HV) spremna je pomoći policiji u zaštiti hrvatskih granica, uslijed najave novog migrantskog vala i kritične situacije koja se događa na grčko-turskoj granici, izjavio je u utorak ministar obrane Damir Krstičević.

"Hrvatska vojska spremna je pomoći našoj policiji ako bude potrebe, ako su nove okolnosti, naša je zadaća da granica bude sigurna i da štitimo naše nacionalne interese. Naložio sam načelniku Glavnog stožera da pripremi sve potrebne planove, mi smo spremni", rekao je Krstičević novinarima na svečanosti u povodu imenovanja Roberta Hranja za novog načelnika Glavnog stožera OSRH-a.

Vojska ima operativne planove za pomoć policiji

Komentirajući ocjenu predsjednika Republike Zorana Milanovića da procedure za postupanje s migrantima na granici nisu dorečene, poručio je da će se to ispraviti. "HV dosad nije zajedno s policijom osiguravao granice, osim u doba Domovinskog rata. U vezi s tim ima dosta pravila i procedura, ali ako bude potrebe, uz razgovor i komunikaciju napravit će se sve potrebno", ustvrdio je Krstičević.

"Uvijek ćemo u postupanju voditi računa na to da pazimo na sigurnost hrvatskih vojnika i svih drugih, prema tome i migranata. Znamo se mi ponašati prema pravilima", kazao je.

Vojnici nemaju ovlasti policajaca

Načelnik Glavnog stožera OSRH-a viceadmiral Robert Hranj potvrdio je da vojska već dulje vrijeme ima operativne planove u slučaju da treba pomoći policiji u zaštiti hrvatskih granica. "U skladu sa sadašnjim zakonskim odredbama, HV može pomoći hrvatskoj policiji kada MUP to zatraži i kada dobijemo odgovarajuće zapovjedi o potpornoj ulozi", rekao je Hranj.

Pojasnio je da potporna uloga vojske može biti vrlo široka - od logistike, prehrane i prijevoza do medicinske pomoći, a moglo bi se angažirati oko 2500 vojnika. No treba doraditi odluku o tome hoće li se vojnicima davati određene ovlasti jer vojnici nemaju policijske ovlasti. "Nemaju ovlasti postupanja prema civilima u doba mira. To je isključiva nadležnost i ovlast policije", napominje Hranj.

Suradnja s Milanovićem - dobra

Krstičević je također ocijenio da je suradnja s predsjednikom Milanovićem dobra. "Imamo odgovornost za jačanje HV-a, tako da mogu biti zadovoljan", rekao je. Iako je iz Vlade bilo najavljivano da će s novoizabranim predsjednikom Republike biti "tvrda kohabitacija", sve izmjene u Glavnom stožeru dogovorene su u mjesec dana.

"Razgovaramo i komuniciramo, tu je i predsjednik Vlade. Svaki od nas ima neku odgovornost i drago mi je da se svi ponašamo odgovorno, vjerujem da će takva suradnja biti i ubuduće", ističe Krstičević.

Krstičević se slaže da HV treba povući iz Afganistana

Slaže se s Milanovićevim stajalištem, koje je iznosio još u predizbornoj kampanji, da HV treba povući iz mirovne misije u Afganistanu. "I ja sam za to da se povučemo iz Afganistana, jasno, uz proceduru i razgovor s partnerima i saveznicima", rekao je Krstičević te dodao kako je s Hranjem bio u Afganistanu u prosincu, pa su dobro upoznati sa situacijom u toj zemlji.

"Pratimo situaciju, stalno se mijenja. Mi smo i tada zaključili da treba povući hrvatske vojnike", naglasio je Krstičević, no nije precizirao kako će se to dogoditi. "Treba staviti sve opcije na stol i napraviti analize te na razini države donijeti takvu odluku, ne bih želio sada špekulirati", kaže ministar obrane.

Nova rotacija kontingenta HV-a ipak će otići u Afganistan, za što postoji politička odluka Sabora i naredba predsjednika Republike. "HV se pripremio, kontingent odlazi u petak, kada je svečani ispraćaj. O svemu ostalome javnost ćemo pravovremeno obavijestiti", kazao je Krstičević. (Hina, M.V.)