Drugog dana svjetskog sajma u Londonu hrvatsko izaslanstvo ugovorilo je niz novih poslova za poboljšanje iduće turističke sezone.

Za hrvatskim štandom na sajmu u Londonu i drugi dan je bila gužva. Turski ministar turizma za Dnevnik Nove TV kaže kako iduće godine očekuju 60 milijuna turista. Evo gdje vidi prednosti Hrvatske.

"Imate jedinstven pristup turizmu, predivnu prirodu i blizu ste središnjoj Europi", kazao je Mehmet Nuri Ersoy, turski ministar kulture i turizma.

I Talijani nas hvale.

"Mislim da radite dobar posao za razvoj elitnog turizma, za ljude koji troše više novca", rekla je Maria Elena Rossi, direktorica marketinga talijanske turističke zajednice

Španjolska ministrica turizma kaže kako Hrvatska i Španjolska nude slične sadržaje, pa želi da Hrvatska predsjedanje EU iskoristi za pozicioniranje europskog turizma kao treće najjače gospodarske grane u Uniji.

"Razgovor o budućnosti turizma i turističkim politikama u zemljama Europske unije je jako važan", rekla je Maria Reyes Maroto, španjolska ministrica turizma koju je oduševio i naš sustav eVisitor.

Kako se Hrvatska predstavila u Londonu, svi su zadovoljni.

"Hrvatska je i dalje jako interesantna i vlada veliko zanimanje ovdje na sajmu u Londonu. Hrvatska ima taj jedan poseban element koji ostali konkurenti nemaju zato je vazno da radimo na kvaliteti", kazao je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a

Najbolje od svog turizma u Londonu je u 2 dana predstavilo 185 destinacija.

"Očekuje se veći profit"

Rekao je kako su i HTZ i ministar turizma vrlo zadovoljni predstavljanjem u Londonu te da je ovo jedan od najboljih štandova koje je Hrvatska imala na nekom međunarodnom sajmu turizma.

"Ministar Cappelli vrlo je zadovoljan. Kaže kako iduće godine očekuje veći turistički profit, ne toliko veći broj dolazaka. Svemu tome u prilog idu i ugovoreni poslovi, ali i najave o otvaranju više visokobudžetnih hotela, sa četiri ili pet zvjezdica, kao i kampova. Tako bi ukupan broj dolazaka iduće godine mogao rasti za tri posto. No ono što je važnije, ukupan profit od turizma do pet posto. Mnogo je poslova ugovoreno, Danas, između ostalog, razgovaralo se s Ryanairom o proširenju nekih letačkih linija. Želja Hrvatske je da se o novom paketu za iduću godinu nađe i Osijek kao destinacija, sve u smjeru jačanja kontinentalnog turizma, što je i strategija Vlade. A na Vladi bi se idući tjedan trebao naći zakon kojim bi se liberaliziralo tržište rada pa bi se kvote za strane radnike u turizmu trebale popesti na 30.000, no ministar kaže kako hrvatski radnici time neće biti zakinuti te da će i dalje biti prioritet", ispričao je Goleš.

"Dodajmo i kako je regija Kvarner prema sudu uglednog časopisa Lonely Planet proglašena jednom od 10 najboljih regija u svijetu i stavljena je na popis must go destinacija u 2020. Njima čestitke, a Hrvatska je u Londonu odradila odličan posao", zaključio je.

