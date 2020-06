U samo desetak minuta tuča koja se sručila na područje između Kaštel Lukšića i Kaštel Starog poljoprivrednicima je uništila maslinike, vinograde i povrtnjake. Šteta je velika.

Grmljavinsko nevrijeme s jakom tučom zahvatilo je danas poslijepodne područje između Kaštel Lukšića i Kaštel Starog.

"Strah me bilo u kući. To je lupalo, to je ovdan plivalo kao jezero, nije cesta. To je bilo grozno. Evo sad mi je procurilo, nosim gore kantu, vodu kupiti pod krovom. To se ne pamti“, kazala nam je Mara iz Kaštel Štafilića.

U samo desetak minuta stradali su vinogradi i maslinici. Poljoprivrednici zbrajaju veliku štetu. Uništene su im masline, uništeni vinogradi i povrtnjaci.

I nekoliko sati nakon nevremena s prometnica se uklanjala tuča, a dogodilo se i nekoliko manjih prometnih nesreća, dok su vatrogasci ispumpavali poplavljene podrume u desetak objekata. Prizori su ovo koje nitko ne bi očekivao za prvi dan ljeta.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr