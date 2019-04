Nesvakidašnji slučaj u policiji. U prometnoj nesreći u Kaštel Kambelovcu sudjelovala je i pijana policajka iz Pomorske policije. Da stvar bude apsurdnija, na očevidu je bio i njezin otac, šef postaje Prometne policije.

U teškoj prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak dogodila u Kaštel Kambelovcu sudjelovao je motocikl i dva osobna vozila. Nažalost, vozač motocikla je preminuo.

U nesreći je sudjelovala i policajka, izvan službe. Bila je pod utjecajem alkohola, napuhala je 0,65 promila. Ali, kako doznajemo na očevidu je bio i njezin otac, načelnik prometne policije.

O prometnoj nesreći obaviještene su sve ustrojstvene jedinice, kao i Ravnateljstvo policije. Također, svi su znali da je policijska službenica koja je sudjelovala u prometnoj nesreći obiteljski povezana s djelatnikom postaje prometne policije Split. U splitskoj policiji kažu kako nisu bili ispunjeni uvjeti za primjenu članka 11. e Zakona o policijskim poslovima i ovlastima.

''Nije prekršen zakon jer očevid je vršio zamjenik Općinskog državnog odvjetništva uz prisutstvo sudskog vještaka za promet i asistenciju policijskih službenika'', rekao je Dubravko Jagić, iz sindikata policije.

A zakon kaže - kada postoji osnova sumnje da je kazneno djelo počinio policijski službenik ili njemu bliska osoba, kriminalističko istraživanje ne može provoditi ta ustrojstvena jedinica, osim kada je potrebno provesti hitne dokazne radnje ili druge radnje koje ne trpe odgodu.

''Načelnik nije vršio očevid. On je bio taj dan u to vrijeme dežuran i njega se mora putem OKC-a obavijestiti, on mora izaći na mjesto događaja'', dodaje Jagić.

Protiv policajke slijedi utvrđivanje disciplinske odgovornosti, ali ne i kaznena prijava.

''Nemam tatu da bi meni mogao doći. Nije u redu sigurno da dolazi otac na očevid, ima i drugih službenika'', smatra Ivan iz Kaštel Kambelovac.

Policija kaže da je sve po zakonu. ''U nas je sve po zakonu - što vam je? Evo bio je i gospodin bivši predsjednik jučer sve po zakonu'', kaže jedan građanin.

Cijelim slučajem nastavit će se baviti i DORH.



