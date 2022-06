Velika očekivanja ima država od polaznika vojnih škola koji su u ruke dobili svoje diplome. Za istu generaciju i zbog istog povoda organizirana je druga svečanost u manje od tjedan dana. Bilo je toliko vruće da je radilo desetak klima-uređaja. I to - na otvorenom.

Na Hrvatskom vojnom učilištu održana je svečana promocija na kojoj im je predsjednik Zoran Milanović sa zapovjednicima uručio diplome, prve časničke činove, a najboljima među njima i posebne nagrade.

Vojnička odora ne pita za vrućine i visoke temperature. Upeklo je na svečanoj promociji još jedne generacije polaznika vojnih škola.

No, mogli su se samo 'kupati' u vlastitom znoju. Više od dva sata sata sjedili su na suncu. S obiteljima i prijateljima.



Ali zato su visoki gosti i uzvanici bili pod natkrivenom pozornicom. Hladilo ih se i s nekoliko klima - uređaja. I to - na otvorenom.



"To se u nekim vojskama radi drugačije pa ćemo nastojati da sljedeće godine, nažalost, tek sljedeće budemo svi pod istim šatorom", poručio je Milanović.



Odluku da dovuku uređaje za hlađenje donijeli su na vojnom učilištu. Najam je plaćen nešto više od 2,5 tisuće kuna s PDV-om.

"O najmu ovlaživača zraka na otvorenom prostoru za današnju svečanost odlučio je zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta 'Dr. Franjo Tuđman'.

Uređaji su iznajmljeni od tvrtke Proluft isušivanje d.o.o., a cijena najma iznosila je 2562,50 kuna s PDV-om", odgovorili su iz MORH-a na upit Dnevnika Nove TV.

Vrućinu stoički izdržali

Dok su se kilovat-sati trošili, oni su stoički izdržali. Put do promocije i diplome u rukama, priznaju, nije bio lak.



"Ono što se mora nije teško - sjedni, nauči i proći ćeš", objašnjava stožerni narednik Mario Primorac, polaznik Hrvatskog vojnog učilišta.



"Moja punica je ponosna, ona je i suzu pustila", dodaje u prilogu reporterke Dnevnika nove TV Ivane Pezo Moskaljov.

Maris Šumanovac ima supruga koji ima najbolje ocjene. "Kao da imate štrebera doma", šali se Šumanovac.



"Ovo na kraju je bilo najlakše, najponosnije, najmanje zahtjevno. Iako - malo trema ipak zbog auditorija", otkriva njezin suprug, bojnik Darko Šumanovac, polaznik Hrvatskog vojnog učilišta.

Svečanost održana bez ministra Banožića

Ministar obrane Mario Banožić nije došao. Poslao je izaslanika. Bio je u Kninu, a prijem za mladiće i djevojke organizirao je prije tri dana.

Milanović kritizira odvojenu svečanost. Iako je i danas mogao, vojni neboder u kampusu nije obišao.

Na pitanje novinara ima li on pravu svrhu tek odgovara: "Ja nisam kućeupravitelj".



"Ovo je jedna pomoćna instalacija, baš za to odgovara Plenković i njegova Vlada", dodaje.

Na pitanje je li to bačen novac, Milanović odgovara: "Ako se nešto ne koristi, to je bačen novac"



Jesu li s višekatnicom neopravdano rasli i milijunski troškovi gradnje - USKOK još provjerava.

Dio polaznika i nastavnika uselio je tek prije dva mjeseca, pred kraj akademske godine.

