Na hrvatskim prometnicama u ovoj godini u tek mjesec dana život je izgubila dvadeset i jedna osoba.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture planira projekt sanacije 23 najopasnija mjesta na cestama diljem Hrvatske. Raskrižje u Rakovu Potoku nedaleko od Zagreba jedna je do crnih točaka na cestama - opasnih mjesta smanjene prometne sigurnosti.

"Imamo jedno semaforizirano raskrižje koje je jako nepregledno. Ravan komad ceste, vozila se kreću velikim brzinama, netko prijeđe kroz crveno i dogodi se sudar", objasnio je Goran Husinec, sudski vještak za cestovni promet.

No postoji način kako to izbjeći. "Na ovakvom raskrižju bi najbolje bilo napraviti rotor, mjesta za rotor ima dosta, u rotor automobili ne mogu ulaziti velikim brzinama i to je najsigurnije rješenje", dodaje Husinec.

Uz Rakov Potok, postoje još 22 crne točke na državnim cestama u 12 hrvatskih županija. Najviše ih je u Primorsko-goranskoj. Zahvaljujući projektu Ministarstva prometa vrijednom oko 68 milijuna kuna svaka od njih ide u sanaciju.

"Sanacijom tih točaka će se riješiti i smanjiti vjerojatnost i broj prometnih nezgoda i smrtnosti na našim cestama", kazao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

U blizini jedne crne točke u Rijeci, prije nekoliko dana vozač je naletio na dvije pješakinje. Jedna je u srijedu podlegla ozljedama. Ovaj projekt usmjeren je upravo na te najranjivije sudionike u prometu - pješake, bicikliste i motocikliste.

"Puno će mi značiti, neće mi trebati prevelike mjere opreza, bit ću opuštena", kazala je Enisi Stranjec iz Rijeke. "Ona je vrlo opasna i za sve dionike u prometu, od pješaka pa do ljudi koji su vozači, koji voze", smatra Lovro Rumora iz Splita.

U Hrvatskoj je u 2019. na prometnicama život izgubila 21 osoba. Provedbom ovog projekta popravit će se uvjeti cestovne sigurnosti, no unatoč tome oprez vozača i dalje je ključan.

