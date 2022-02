I sad se vraćam na početak i na izazove. Ja sam spreman, a da li ste i vi spremni na mene.

Pozdrav svima. Moje ime je Taigo i najnoviji sam član, gotovo u potpunosti obnovljene Volkswagenove game vozila. Imam i blizanca, zove se Nivus, ali on „živi“ u Brazilu. Nastali smo iz olovke Marca Pavonea i njegovog, pogodite, blizanca José Carlosa. I dok je Marco voditelj odjela za vanjski dizajn vozila marke Volkswagen, José Carlos je voditelj odjela za dizajn marke Volkswagen za Južnu Ameriku. Iz te sinergije, velikih i zanimljivih dizajnerskih rješenja i napredaka, nastali smo i nas dva – Nivus i Taigo. Zašto nemamo, ako ne isto, onda barem slično ime. Pa i sami već znate da se Volkswagenova SUV obitelj već sada popularno zove T obitelj. I logično je bilo da meni koji ću nastupati na europskom tlu daju ime koje počinje s T. I tako sam postao Taigo, odnosno tigar. I moram priznati da mi se sviđa. Jer ukoliko pogledamo daleko, daleko u prošlost dok su se na cestama vozili moji „pradjedovi“ poput Golfa prve i druge generacije bio je popularan jedan drugi tigar koji je postao prvak svijeta. Ali prije nego je postao prvak bio je izazivač i nije odustajao dok nije uspio u svom naumu. I stoga ću i ja, baš kao i on, krenuti tim putem… I vjerujem stići na vrh kao i on. Znate li o kojem tigru pričam? Siguran sam da znate, a ako slučajno ne znate reći ću samo da ima svoj spomenik u Philadelphiji. Sad znate, zar ne?

PR Foto: PR



A ovim putem izazivam i vas da vidite što sve nudim. Jer kao što sam rekao, spreman sam za sve izazove. Izazivam vas da me posjetite u nekom od ovlaštenih Volkswagen salona, otvorite moja vrata i vidite što sam vam sve pripremio. Pregršt prostora, iznenadit ćete se koliko, čak i na stražnjoj klupi, dok o mjestu sprijeda, čak i za one više od 180 cm je bespredmetno i govoriti. Vjerujem da ću vas oduševiti i dizajnom interijera, površinama mekanima na dodir, novom generacijom infotainment sustava, digitalnim kokpitom te klima uređajem s danas popularnim „kliznicima“. Još ako tome pridodate da se u serijskoj opremi nalazi i App-Connect koji na zaslon 8“ ili 9,2“ inčnog infotainment zaslona projicira vaš pametni telefon te preko toga možete koristiti i navigaciju, vjerujem da vašoj sreći neće biti kraja.

PR Foto: PR



Kao što sam siguran da neće biti kraja ni pogledima vaših susjeda ili drugih sudionika u prometu kad prođete pored njih. Jer ne zaboravite da sam ja prvi SUV coupé marke Volkswagen i svojim vanjskim dizajnom donosim nešto što do sada nismo imali u ponudi. Time sam i jedinstven u svom segmentu i svojim oblikom pobuđujem emocije na prvi pogled. Sigurno ću se svidjeti svima koji obraćaju pozornost na trendove i dizajn, a kad padne mrak i upalim svoja IQ.Light LED Matrix svjetla moj svjetlosni potpis, zahvaljujući, između ostalog i osvjetljenoj traci između prednjih, ali i između stražnjih svjetala, dugo će se prepričavati.

PR Foto: PR



E da, dostupan sam s tri razine opreme: Life, Style i sportski R-Line te s tri super učinkovita i efikasna TSI motora raspona snage od 95 KS do 150 KS. Ubrzavam silovito, posebice u najsnažnijoj izvedbi, ali s druge strane u atmosferu ispuštam malu količinu ugljičnog dioksida. Nema što, moji tvorci mislili su na sve.

PR Foto: PR



I sad se vraćam na početak i na izazove. Ja sam spreman, a da li ste i vi spremni na mene. Siguran sam da jeste i zato navratite. Čekam vas.