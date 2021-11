Sud je 48-godišnjaku osuđenom za spolnu zlouporabu djeteta postrožio kaznu s pet i pol na devet godina u zatvoru.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske prihvatio je žalbu državnog odvjetnika i postrožio kaznu 48-godišnjaku optuženom za spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina.

Time je pravomoćna postala presuda kojom je muškarac proglašen krivim za 36 kaznenih djela spolne zlouporabe djeteta, a u presudu je uračunato vrijeme koje je u istražnom zatvoru, u kojem se optuženik i dalje nalazi.

Dvije godine imao odnose s djevojčicom

Osuđen je jer je 35 puta tijekom gotovo dvije godine imao seksualni odnos s djevojčicom u dobi 11 godina. Sud u priopćenju navodi da je zlouporabio svoj položaj voditelja folklorne skupine i nakon proba prilazio djevojčici, polaznici folklora. Spolne odnose i spolne radnje počinio je u prostorijama udruge, gdje su se održavale probe folklora, a čak pet puta je djevojčicu doveo i kući.

Prvostupanjskom je presudom osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od pet godina i šest mjeseci. Visoki kazneni sud je izrekao strožu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od devet godina. Dodaju da su prvostupanjskom presudom pravilno kao olakotne okolnosti ocijenjene prijašnja neosuđivanost te priznanje djela.

Doživotna zabrana

''Izrazio je određenu kritičnost i žaljenje. Otac je četvero djece, od kojih je dvoje maloljetno. No, otegotne okolnosti zaslužuju strože kažnjavanje. To su dugotrajnost i upornost u činjenju kaznenih djela, kao i težina počinjenih kaznenih djela. Te okolnosti nisu dovoljno došle do izražaja prilikom odmjeravanja jedinstvene kazne. Kaznena djela su započela kada je žrtva bila u dobi od svega 11 godina. Radnje kaznenih djela su negativno utjecale na cjelokupni razvoj žrtve.

Optuženik se dugo bavi folklorom i bio je voditelj različitih folklornih skupina. Postoji opasnost da bi u obavljanju ove djelatnosti s djecom mogao ponovno počiniti kazneno djelo. Zato mu je izrečena sigurnosna mjera doživotne zabrane obavljanja djelatnosti u kojima dolazi u redovit kontakt s djecom'', stoji u priopćenju Visokog kaznenog suda.