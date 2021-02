Gradonačelnik Milan Bandić ni danas nije bio raspoložen za pitanja novinara oko lokalnih izbora. Kako bi ih izbjegao, odgovarao je na francuskom jeziku.

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić sastao se s predstavnicima Hrvatske stolnoteniske reprezentacije. Nakon službenog protokola, novinari su ga htjeli pitati o lokalnim izborima. Kako bi izbjegao odgovor, Bandić je danas progovorio francuski.

Na pitanje o mnoštvu kandidata za njegovo mjesto, Bandić je rekao kako on to neće komentirati do 30. svibnja u 12 sati. Na pitanje koji je njegov adut u privlačenju birača rekao je pak kako on nikoga ne snubi i da su njegovi aduti rad, solidarnost i zajedništvo te da će ostalo reći ljudi. Nije želio komentirati tvrdnje da je HDZ-ov kandidat Davor Filipović alibi kandidat HDZ-a.

"Znate vi što znači na francuskom silence là-bas - tišina? Šapnuo mi je dragi Bog da budem silence là-bas. Inače ja sam francuski đak", rekao je potom Milan Bandić.

Na pitanje novinara, zašto misli da bi građani trebali izabrati njega, odgovorio je ponovo: "Silence là-bas".

Na pitanje novinara što je s SDP-ovim kandidatom i boji li se njega, Bandić je odgovorio: "Merci beaucoup, Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir", što u prijevodu znači hvala i doviđenja.