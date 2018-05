Iz MMF-a upozoravaju kako će bez reformi doći do usporavanja gospodarskog rasta.

U završnom izvješću misije Međunarodnog monetarnog fonda nakon posjeta Hrvatskoj, navodi se kako se ove godine očekuje rast hrvatskog gospodarstva od 2,8 posto, ali će zato rast u srednjoročnom razdoblju usporavati prema 2 posto ako se ne provedu znatne strukturne reforme.

"Hrvatskom gospodarskom rastu i nadalje doprinose rekordno visoka turistička aktivnost, solidan robni izvoz i snažna domaća potrošnja. Očekuje se da će rast u 2018. ostati na razini od približno 2,8 posto i da će se zatim u srednjoročnom razdoblju postupno usporavati do 2 posto ako se ne provedu znatne strukturne reforme. Iako se smanjuje, nezaposlenost je i nadalje visoka, približno 10 posto. To naglašava potrebu za strukturnim reformama kako bi se unaprijedilo poslovno okružje, čime bi se potaknuo rast i otvorilo više novih radnih mjesta. Predviđa se da će inflacija u srednjoročnom razdoblju ostati u rasponu od 1,5 do 2 posto. Zahvaljujući dobrim prihodima od turizma nastavit će se bilježiti znatan višak na vanjskoj poziciji, unatoč rastu uvoza", navodi se u izvješću.

Cjelokupno izvješće pročitajte u nastavku.

