Prijatelji i kolege nadaju se kako će prikupiti 200.000 eura za terapiju u Izraelu kojom će se liječiti Ivana Filipović Grčić.

Ivana Filipović Grčić ima 38 godina, logopetkinja je i živi u Splitu. Majka je osnovnoškolke. I već nekoliko godina ima melanom.

Trogirski portal piše kako joj se tumor sada vratio, a da liječenje u Hrvatskoj nije više opcija. Jedina joj je nada odlazak u Izrael, a za to joj je potrebno 200.000 eura. Tamo je dostupna TIL (tumor – infiltrating – lymphocyte) terapija kao jedna od najuspješnijih metoda liječenja na svijetu.

Prijatelji i kolege okupljeni u nastavnici.org pokrenuli su akciju pomoći. Među njima je i Bruna Dadić, Ivanina prijateljica i kolegica.

"Radi se o mojoj dragoj, divnoj, pametnoj, vrijednoj kolegici kojoj je u ovom trenutku hitno potrebna pomoć. Iznos od 200.000 eura nije malen, no Hrvatska se dosad pokazala kao izrazito empatična i brza u ovakvim situacijama. Za Ivanu mogu jamčiti kako se radi o skromnoj i samozatajnoj osobi koja do zadnjeg trena ne bi zatražila pomoć na ovakav način da to stvarno nije zadnja opcija", rekla je Bruna.

Dodala je da se Ivana u svojoj borbi dosad oslanjala samo na svoj uski krug prijatelja, no na nagovor okoline odlučila je popustiti.

"Treba reagirati brzo, svaki trenutak i svaka kuna je važna. Pozivam sve da pomognu u skladu s mogućnostima. U procesu je organizacija službene humanitarne akcije s posebnim računom. Škola u kojoj Ivana radi kao stručni suradnik logoped također se aktivirala. Za koji dan svi će podaci biti potpuni i dostupni javnosti, kao i ime akcije", objašnjava Dadić.

Svatko tko želi pomoći, može novac uplatiti na račun:

Ivana Filipović – Grčić

Makarska ulica 15, 21000 Split

IBAN HR4223400093101027102

(Privredna banka Zagreb)

Svrha uplate: Donacija