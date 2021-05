Donosimo vam top 3 muška parfema uz koja ćete ovo ljeto ostaviti trag na nježniji pol. Zrače mirisom mora, svježinom i toplinom – kada pomislite na more i ljeto, pomislit ćete na njih.

Prozračne, osvježavajuće i zavodljive mirisne note, koje odišu ljetom i morskim zrakom, totalni su hit ove sezone. Aromatične note koje se pamte pronašli smo u tri parfema koja su must have ovog ljeta. Zrače muževnošću, zavodljivošću i sofisticiranošću, a najvažnije traju satima nakon nanošenja. To znači samo jedno – ostavit ćete trag gdje god se pojavite, a žene će jednostavno poludjeti za vama. Koja su to tri top parfema koja svakom muškarcu daju „ono nešto“?

1. Leccio – Zavodljivi muški parfem



Čvrstina, odlučnost i skrivena senzualnost glavne su karakteristike koje prate ovaj parfem. Kombinira klasične i elegantne note drveta i mošusa. Ima prepoznatljiv šarm kojim jednostavno plijeni pozornost. Nije napadan, postojan je i pratit će te cijeli dan. Jednostavan, minimalistički dizajn bočice doprinosi toj skrivenoj privlačnosti koju parfem donosi svakom muškarcu.



Gornje note: Prvi dojam ostavlja profinjena kombinacija mirisa citrusnog voća koje parfemu daje notu svježine, dok lavanda osigurava magnetsku privlačnost.



Srce parfema: Drvenaste note cedrovine čine srce ovog zavodljivog parfema. Dopunjene su aromama jasmina.



Osnovne note: Mošusna baza koja najduže ostaje na koži daje taj prepoznatljivi i magični miris koji odlikuje ovaj macho parfem.



Gdje kupiti i po kojoj cijeni: Zavodljivi parfem Leccio koji ponosno drži mjesto broj 1 na našoj listi možete naručiti na službenoj stranici, gdje ga trenutno možete dobiti uz dodatnih 50 % popusta namijenjenih čitateljima portala dnevnik.hr.



Ocjena: 10/10



Za više informacija o parfemu Leccio kliknite ovdje!

PR Foto: PR

2. Hypnosy – Očaravajuća simfonija mirisa



Skladnost ljetnih nota povest će vas na nezaboravno ljetno putovanje, kojem ćete se vraćati svaki put kada nanesete parfem. Hypnosy donosi dašak ljeta u bočici, odiše ljetnom toplinom, morskom svježinom i laganim povjetarcem. Lagani i prozračni miris djeluje moćno, a na nježniji pol ćete ostaviti nenadmašiv utisak.



Gornje note: Korijander, cimet i pačuli u ovom mirisnom koktelu već na prvu očaravaju i magnetski privlače.



Srce parfema: Jedinstvene mirisne note bosiljka, ružmarina i lavande daju parfemu razigranost i jedinstvenost. Moćna kombinacija osigurava i dozu muževnosti i zavodljivosti.



Osnovne note: Miris zimzelenog drveća balansira i savršeno nadopunjuje primamljive note i osiguravaju mu pamtljivost i dugotrajnost.



Gdje kupiti i po kojoj cijeni: Očaravajući parfem Hypnosy, po kojem će vas pamtiti, možete naručiti na službenoj stranici, gdje ga trenutno možete dobiti uz dodatnih 50 % popusta namijenjenih čitateljima portala dnevnik.hr.



Ocjena: 9,7/10



Za više informacija o očaravajućem parfemu Hypnosy kliknite ovdje!

PR Foto: PR

3. Reyoung – Neodoljiva muška toaletna voda



Aktivan, kreativan i umješan – takva je bila nit vodilja kod stvaranja ovog neodoljivog mirisa. Mladalačka pokretnost u kombinaciji s trajnim drvenim notama otkriva upečatljivu osobnost za miris koji savršeno odgovara avanturistima, muškarcima koji ne robuju jednom stilu, već vole eksperimentirati. Upakiran u unikatnu dizajnersku bočicu, Reyoung je definitivno izbor kreativnog muškarca mladalačkog duha.



Gornje note: Najintenzivnije gornje note jasmina stoljećima se koriste kao afrodizijak, stoga je ovaj parfem odličan izbor za muškarce koji žele istaknuti svoju privlačnost. U kombinaciji s mentom i citrusnim voćem donosi svježi miris koji odiše muškom snagom.



Srce parfema: Nakon jasmina se javlja trajni miris začinskih i drvenih nota koje su lagane i egzotične. Dašak mističnosti donosi kroz orijentalne mirise cimeta i kima koji parfemu daju prepoznatljivi miris koji se dugo pamti.



Osnovne note: Tajna je trajnosti parfema u osnovi od sandalovine koja će ovaj parfem zadržati na tvojoj koži cijeli dan i istaknuti tvoju individualnost, istančan ukus i ekstravagantnu prirodu.



Gdje kupiti i po kojoj cijeni: Novitet u svijetu parfema, Reyoung, možete naručiti isključivo preko službene stranice . Za sve današnje narudžbe možete ugrabiti popust koji je distributer osigurao samo za čitatelje portala dnevnik.hr.



Ocjena: 9,4/10



Za više informacija o neodoljivom parfemu Reyoung kliknite ovdje!

PR Foto: PR