Puno posla u aferama koje potresaju Hrvatsku obavlja policija koja danas slavi svoj dan. Ne rade samo to - spašavaju nam živote, ali za to nisu baš dobro plaćeni.

Na dužnosti je trenutačno više od 20.000 policajaca, 3854 žene, i 16.150 muškaraca. Ministar Božinović čestitao im je njihov dan i zahvalio na važnoj ulozi koju su odigrali u ovo teško vrijeme korona-krize, ali i potresa.

Hoće li se policajcima plaća povećati za Dnevnik Nove TV rekao je ministar unutarnjih poslova Damir Božinović.

"U više navrata smo vratili nepravedno oduzete koeficijente višoj i visokoj spremni, a u više smo navrata i dizali koeficijente srednjoj spremi, naročito u posljednje vrijeme. I dalje te plaće nisu dobre. Mi smo napravili shemu i sporazum koji smo potpisali sa sindikatima i sada se opet vode razgovori", kazao je Božinović.

Na pitanje Sabine Tandare Knezović je li povišica moguća od 1. siječnja kako je sindikatima obećano, rekao je: "Sigurno su policajci oni koji su to zaslužili".

Velika ulaganja u policiju

Navodi da se posljednjih godina u hrvatsku policiju puno uložilo te da je krenulo s korištenjem europskih fondova.

"240 milijuna eura smo do sada uložili u hrvatsku policiju, što je više od nekoliko godišnjih alokacija za materijalni razvoj hrvatske policije u državnom proračunu. Imamo novi financijski okvir od 250 milijuna eura. Ovo smo sve iskoristili. Ovo ćemo iskoristiti do 2023. godine, tada nam se otvara još 250 milijuna eura", kazao je Božinović.

"U opremu i objekte Specijalne policije uloženo je 97 milijuna eura, objekti se diljem Hrvatske obnavljaju kroz energetsku obnovu i europske fondove", objasnio je Božinović.

O aferama koje potresaju Hrvatsku

O aferama koje potresaju Hrvatsku i za koje predsjednik Zoran Milanović kaže da je njegov ministar policije znao sve, a Ostojić navodi da - nije, Božinović tvrdi kako se o tome može razgovarati na teoretskoj razini.

"Ono što je rekao bivši ministar Ostojić, to je ono što bi trebalo biti po zakonu. On je kazao nešto slično što sam i ja rekao. Informiraš u trenutku kad i tebe informiraju, u ključnom trenutku, kad je sve pri kraju", naveo je Božinović.

O tome trebaju li se te istrage dovesti pod povećalo i mogućnosti da su bile politički motivirane, smatra: "Ne bih govorio na taj način jer se nadam da nije mislio to što je rekao".

O izvidima i istrazi

"Mi moramo odvojiti neke pojmove koji se često miješaju. Postoji pojam izvida koji je tajan. Ukoliko se tijekom izvida skupi dovoljno dokaza za dovršenje krim istrage i podizanje kaznene prijave - to je proces, posao koji radi vrlo ograničen broj ljudi. Ni svi ljudi u kriminalističkoj policiji, DORH-u i USKOK-u o tome ne znaju.", objasnio je Božinović.

Navodi da ni ravnatelj policije Nikola Milina ne zna sve.

"Moj ravnatelj Milina sigurno nema uvid u te izvide. Imate 50.000 kaznenih djela je godišnje u prosjeku. To su tisuće i tisuće izvida koje provodi policija. Nitko ne može znati sve to. Milina mi kaže da je dovršeno kriminalističko istraživanje i da će uslijediti realizacija, uhićivanje određenih osoba. To mi kaže dan ranije", istaknuo je Božinović.

Nadziranje SOA-e

Na pitanje treba li SOA nadzirati sigurnosne provjere ministara prije nego preuzmu tu dužnost, kaže kako nema s tim nikakav problem. "Ne samo ministara, tu treba imati u vidu da vi možete danas proći sigurnosnu provjeru i napraviti nešto", rekao je Božinović i dodao da je to bilo u vrijeme dok je bio ministar obrane.

O tome bi li SOA trebala nadgledati čelnike državnih tvrtki koji bi svojim djelovanjem mogli ugroziti državnu sigurnost, kaže: "Nadgledanje - nije to baš primjereni termin. Ovdje se očito radi o jednoj vrsti kaznenog djela koje ne mora nužno biti povezano uz pitanje nacionalne sigurnosti. Vidjet ćemo što će iz svega toga izaći na kraju", rekao je Božinović i dodao kako u ovom trenutku rješenje o istrazi još nije pravomoćno.

Na pitanje je li SOA trebala znati za razgovore između Milanovića i Kovačevića, ako je znala za razgovore Kolinde Grabar-Kitarović i Zdravka Mamića, navodi da on sam ne može znati što je SOA znala.

"To su pitanja na koja će vam odgovoriti ravnatelj obavještajne službe. Sigurno da postoje službe koje o tome gdje se kreće stićena osoba vode računa. Sigurno da, ako je u pitanju ugroza za sigurnost Predsjednika, nadležni bi poduzeli određene mjere", istaknuo je Božinović.

O izlasku Josipe Rimac iz Remetinca

O Milanovićevom spominjanju novog imenovanja za Vrhovni sud iako Sessi mandat ističe tek sljedeće godine kaže kako ne zna ništa o tome.

"Znam onoliko koliko trebam znati, a to je sve vezano uz stvaranje što boljeg okvira za razvoj hrvatske policije koja se pokazala u ovom razdoblju kao stup", objasnio je Božinović i dodao da živimo u demokraciji koja ima svoja pravila i svoj balans.

Za izlazak Josipe Rimac iz Remetinca i njezinu pomirljivu reakciju kaže da ga nije iznenadila. "Mislim d aje to normalna reakcija", zaključio je Božinović.

